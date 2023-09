Tremblement de terre au Maroc : le Brabant wallon se mobilise, “des amis, non Marocains, non-croyants sont venus aider. Cela fait chaud au cœur”

Mais les mosquées brabançonnes ne font pas que l’appel aux dons. Elles se sont organisées pour préparer plusieurs collectes de vêtements, de médicaments ou encore de produits d’hygiène. À Court-Saint-Etienne, la mosquée organise des collectes, de 18h à 20h, en lieu et place de l’ancienne mosquée, avenue de la Reine Astrid 8a : “nous cherchons des vêtements adéquats. Le poids est limité donc nous cherchons tout ce qui peut servir. Mais il faut optimiser”. Les permanences se déroulent toute la semaine. Les autres mosquées s’occupent également de leur propre collecte et tout est rassemblé en fin de semaine. Une fois encore, le transport jusqu’au Maroc passera par Human Smile.

Houssin Ben El Mostapha veut aussi que la collecte soit l’affaire de tous, même les non-musulmans : “J’ai des amis, non Marocains, non-croyants qui sont venus aider. Cela fait chaud au cœur de voir qu’il n’y a pas de frontières quand il s’agit d’aider les autres”.

De Wavre au Maroc, le Lions club se mobilise

Le Lions club est la plus grande association philanthropique, caritative et humanitaire au monde. La structure internationale du club permet de faire des dons directement sur le compte du Lions Club du Maroc. Ce qui permet à la locale marocaine d’acheter sur place des biens et des vivres nécessaires : “Cela avait été le cas, pour chez nous, lors des inondations à Liège” nous explique le secrétaire du Lions Club de Wavre, Claude Kalbusch. De son côté, la locale wavrienne a elle aussi décidé d’organiser une collecte en partenariat avec différents commerces de la capitale brabançonne. Produits d’hygiène, couverture, plaids, etc. ou encore nourriture non périssable sont demandés par les bénévoles.

Claude Kalbusch précise que cette collecte ne sera pas acheminée directement au Maroc : “Le Maroc ne sait pas gérer actuellement l’afflux d’aides et de dons. Ici nous collectons pour la deuxième vague d’aides”. Par la deuxième vague d’aides, le secrétaire wavrien entend après les recherches et où il faudra commencer à reconstruire. Mais cela ne se fera pas tout de suite et, en attendant, l’hiver approche : “même s’il s’agit du Maroc, il fait froid en hiver, dans les montagnes”.