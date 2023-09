Vandalisme à Nivelles, un feu allumé sur le terrain synthétique de l’agoraspace de la Maillebotte : une plainte sera déposée

À lire aussi

Situé dans le parc de la Maillebotte, cet agoraspace avait provoqué des interpellations jusqu’au conseil communal, il y a quelques années, vu l’état de vétusté de ses structures en bois alors qu’il était le terrain de jeu de nombreux jeunes du quartier. La Ville avait entendu le message et avait entrepris une rénovation. Pour des raisons de non-conformité des travaux, le chantier avait pris bien plus de temps que prévu. Mas finalement, des structures métalliques avaient remplacé les palissades de bois et le nouveau terrain, comprenant un revêtement synthétique flambant neuf, avait été inauguré en septembre 2022. Cette rénovation au profit de la jeunesse de la Maillebotte avait coûté plus de 42 000 € à la collectivité.

Une plainte sera déposée

Et voilà que ce week-end, après y avoir manifestement accumulé des papiers vu les cendres encore visibles sur place ce lundi, des individus n’ont rien trouvé de mieux que d’allumer un grand feu au beau milieu du terrain. Comme on peut le deviner, les flammes et la chaleur ont irrémédiablement endommagé le revêtement synthétique…

La Ville, avertie de ce nouvel acte de vandalisme, a envoyé lundi des membres du service communal des travaux pour réaliser un relevé les dégâts. Et le bourgmestre, Pierre Huart, confirmait dans la matinée qu’une plainte serait déposée. En espérant que la police puisse remonter jusqu’aux auteurs de cet acte de vandalisme idiot, et que ceux-ci assument financièrement les conséquences de leur comportement.