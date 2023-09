Quatre vins des Coteaux des Avelines, à Villers-la-Ville, récompensés : "on ne s’attendait pas à d’aussi beaux résultats"

Parmi les lauréats, 13 domaines belges décrochent 41 médailles sur les 211 distribuées lors de ce concours au cours duquel le jury a goûté 271 vins. Parmi les 13 lauréats belges, beaucoup sont du nord du pays. Parmi les rares lauréats wallons, on trouve le domaine viticole Coteaux des Avelines (Sart-Dames-Avelines) qui a fait sensation en décrochant quatre médailles: trois médailles d’argent – pour ses cuvées Sensation, Révélation, et Exception – et une de bronze pour sa cuvée Évasion. Arnaud Duchêne, vigneron des Avelines, est évidemment aux anges. "Un super tir groupé ! Nous sommes vraiment enchantés. On ne s’attendait pas à d’aussi beaux résultats pour notre jeune vignoble, même si je dois bien avouer que j’espérais l’une ou l’autre médaille car nos quatre cuvées connaissent toutes un franc succès, auprès de nos clients. C’est une belle confirmation".

Bel hommage à Viviane Cleiren

Le vignoble a connu des moments difficiles. "Ces beaux résultats nous mettent un peu de baume au cœur après la période extrêmement difficile que nous avons traversée cet été avec la disparition de Viviane Cleiren, la cofondatrice du vignoble. Elle doit être très fière de ces résultats, là où elle est. Elle sait que le vignoble est entre de bonnes mains." Arnaud Duchêne n’a pas vraiment le temps de savourer ce brillant résultat. "Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les vendanges. Elles vont bientôt commencer et s’étaleront potentiellement jusqu’à la fin du mois d’octobre. Nous avons environ deux semaines de retard de maturité par rapport à l’année dernière. Mais c’est une année prometteuse car nous n’avons pas eu de dégâts dus au gel au printemps. Nous avons beaucoup de belles grappes. La mauvaise météo des mois de juillet et août nous incite à rester vigilants tout en étant confiants. Nos cépages résistants ont bien tenu face aux maladies. La météo capricieuse de l’été a juste occasionné un peu de dégâts avec le départ de quelques foyers de botrytis (pourriture). Nous espérons avoir une belle fin d’été et un beau début d’automne."

Et pour ces vendanges, les bras bénévoles ne seront pas de trop. "Les invitations pour participer aux vendanges ne sont envoyées qu’aux membres de notre ASBL Les Amis des Coteaux. Et nous sommes toujours ravis d’y accueillir de nouveaux membres."

Cette année 2023 marquera la sortie de la toute première cuvée de vin effervescent extra brut du vignoble qui est prévue pour la fin de l’année. 2023 fut aussi l’occasion pour le vignoble de proposer des afterworks, des événements privés et une formule pique-nique dans les vignes.

https ://www.coteaux-des-avelines.be/asbl-les-amis-des-coteaux.html)