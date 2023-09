Ramillies : Alain Wertz, fondateur de l’Hacienda, service résidentiel pour enfants, est décédé

Fin des années 1970, Alain Wertz arrive à Ramillies et travaille durant trois ans avec une dame que tout le monde appelle "Mamy" et qui accueille chez elle, de manière privée, des jeunes. Une sorte de famille d’accueil pour les enfants du juge, sans agrément. Alain Wertz y est éducateur. En 1982, il rachète la maison et devient directeur du foyer dont il va réaliser toutes les procédures pour l’officialiser, obtenir les agrégations et développer les lieux pour permettre l’accueil de 15 enfants et adolescents. De 1982 à 2019, il en sera le directeur. Denis, son épouse, y travaille tout comme lui et le couple y réside en permanence, investi pour ces enfants accueillis pour dysfonctionnement familial. "Il a toujours été très investi, confirme Gilles Cowez, actuel directeur. Il était très proche aussi de l’équipe éducative. Alain était par ailleurs très intégré dans la Confrérie de la blanke doreye à Jodoigne. La veille de son décès, il recevait encore une délégation de la confrérie. Jusqu’à la fin, il n’a pas manqué d’être présent dans le soutien des autres."

Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme adorant danser avec son épouse le rock ou le cha-cha-cha, jouer à la belote, se lancer dans de grandes discussions sérieuses ou pleines d’humour, ou encore jouer de la guitare.

Les funérailles d’Alain Wertz ont eu lieu ce mardi en l’église Saint-Médard, à Jodoigne.