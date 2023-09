UCLouvain : un repair café pour sensibiliser les professeurs à l’utilité des outils numériques

La fracture numérique peut toucher tout le monde, y compris les professeurs de l’université, pas tous à l’aise avec les outils numériques. Pour y remédier, l’UCLouvain a dès lors mis en place, avec le soutien financier de l’Union européenne, l’Open Learning Experience.

C’est dans ce cadre-là que, à quelques jours de la rentrée académique, ce lundi 18 septembre 2023, l’UCLouvain organise un repair café du numérique à destination de ses enseignants.

Lutter contre la désertification des auditoires

"Ces 12 et 14 septembre, des formateurs répondent à leurs questions et les conseillent, précise Yves Deville. L’idée est aussi de démystifier le numérique, de lever les craintes, de donner envie aux professeurs d’utiliser les outils à leur disposition et qu’ils soient autonomes dans leur utilisation."

Car le conseiller du recteur pour le numérique l’assure, quand un professeur s’y met, "les étudiants sont ravis. Cela change le rapport à l’auditoire. Cela n’a plus de sens de donner des cours à 300 étudiants sans aucune interaction. L’objectif est de proposer un enseignement où les étudiants sont actifs et le numérique est un moyen parmi d’autres pour aider les professeurs à motiver les étudiants à l’apprentissage. C’est une manière aussi de lutter contre la désertification des auditoires. Au fil du quadrimestre, on voit que le taux de participation aux cours diminue. Certains car ils apprennent parfaitement par eux-mêmes, d’autres car ils sont dépassés et savent déjà qu’ils vont se réorienter. Mais il y a tous les étudiants entre ces deux extrêmes à qui il faut donner l’envie de venir et trouver comment les impliquer. Et pour cela, on peut aussi varier les activités." Et donc les outils.

Yves Deville nous parle, par exemple, de la plateforme Comproved. "C’est un outil novateur d’évaluation par les pairs. Les étudiants reçoivent deux copies et ils doivent dire laquelle est, selon eux, la meilleure, sans donner de note. Le but n’est pas de faire le job de l’enseignant, mais c’est une manière complémentaire pour les étudiants d’apprendre la matière."

Il y a aussi Padlet, une application en ligne qui est une sorte de mur virtuel où chacun peut mettre des "post-it". "Pourquoi ne pas demander aux étudiants d’y poster les questions d’examen qu’ils poseraient ? C’est un exercice très riche", commente encore Yves Deville.

Aussi pour corriger les copies d’examen

Des outils numériques peuvent aussi aider les professeurs à corriger des examens. "Quand on a un auditoire de 300 étudiants, corriger des épreuves écrites avec des questions ouvertes prend énormément de temps. On peut avoir recours aux QCM (questions à choix multiples), mais l’évaluation est alors moins profonde. Des outils proposent un compromis entre les deux. Gradescope, par exemple, est un logiciel d’aide à la correction d’examens écrits. Les examens sont scannés et le logiciel permet, par exemple, une correction simultanée d’une même question pour toutes les copies. On peut définir des critères de correction, ce qui permet d’uniformiser l’évaluation. On peut aussi travailler à plusieurs sur une copie, si le cours a différents titulaires. Le gain de temps est énorme."

Bref, les outils numériques à disposition des enseignants sont nombreux. Et à voir l’enthousiasme du professeur Deville, les essayer, c’est les adopter.