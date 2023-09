Villers-la-Ville : rapport défavorable des pompiers sur la salle du CRCS de Tilly

La visite des pompiers a eu lieu en présence d’un représentant de l’ASBL, du responsable communal des travaux et du conseiller en prévention. La conclusion du rapport qui vient d’être envoyé indique que la zone de secours "remet un rapport de prévention défavorable à la poursuite de l’occupation de l’établissement tant que des mesures destinées à porter remède aux manquements soulevés n’auront pas été prises".

Pour les pompiers, cet avis défavorable ne concerne cependant pas les activités sportives qui ne rassemblent que peu de public… à condition que les installations de chauffage et la cuisine ne soient pas utilisées. "Les travaux de mise en conformité doivent être exécutés dans les délais techniques les plus brefs, sans excéder trois mois", indique encore le rapport rédigé par un officier technicien en prévention de la zone de secours.

Plusieurs éléments sont pointés dans le document. Le compartimentage de la cuisine est recommandé. En 2017, il avait été dit que des friteuses et les cuisinières au gaz seraient enlevées et le rapport précise que six ans plus tard, ce n’est toujours pas le cas. Les règles veulent que la chaufferie soit délimitée par une paroi spécifique et une porte répondant à certaines normes. Et là aussi, ce compartimentage est absent. Même manquement pointé pour "le local où est installé le réservoir à combustible".

Les pompiers remarquent encore qu’ils n’ont pas pu vérifier que l’installation de distribution de gaz avait été contrôlée périodiquement tandis que pour les installations électriques, le dernier contrôle a eu lieu en 2016. Une certification est également demandée pour l’alarme incendie.

"Nous allons notifier ce rapport à l’ASBL, pour les 20 jours qui lui restent à gérer la salle, commentait mardi Emmanuel Burton. Et dès le 1er octobre, quand ils nous l’auront remise, nous procéderons aux travaux nécessaires. Il est important que ces travaux soient réalisés au plus vite, pour que nous puissions faire vivre cette salle."

Voilà pour le scénario "idéal" du collège…

Pas question de remettre la salle à la Commune

Du côté de l’ASBL CRCS, on voit les choses sous un autre angle, considérant – sur base là aussi d’un avis juridique – que le bail qui a expiré l’an dernier a fait l’objet d’une reconduction tacite. Pas question donc, de remettre la salle à la Commune le 1er octobre. La secrétaire du CRCS, Bénédicte Van Cutsem, indique que des contacts ont déjà été pris pour réaliser de petits travaux de mise en ordre. Et à la suivre, le chantier le plus important, c’est-à-dire le compartimentage des locaux de la citerne et de la chaufferie, incombe à la Commune: l’ASBL lui demandera de le faire, tout en restant dans les lieux…

Le prochain épisode est déjà annoncé pour la semaine prochaine: le conseil communal prévu le mercredi 20 septembre comporte dans son ordre du jour un point concernant le CRCS. Il s’agit d’autoriser le collège à agir en justice dans le cadre de la fin de bail.