À Tubize, le bourgmestre Michel Januth passe la main : Pierre Anthoine mènera la liste socialiste en 2024

Michel Januth terminera son mandat de bourgmestre et préparera “le passage de témoin” pour celui qui est aujourd’hui échevin des travaux publics à Tubize. Également conseiller provincial depuis 2023 et président du centre culturel de Tubize depuis 2013, Pierre Anthoine, 48 ans, doit maintenant constituer son équipe et sa liste en vue des élections communales. Le nom de Michel Januth y figurera-t-il pour soutenir les candidats de son parti ? Ce n’est pas exclu selon la RTBF