Grez-Doiceau : “Impresario”, le jeu de société qui vous propose de créer des groupes de musique

Ce jeu a vu le jour à Grez-Doiceau. Son créateur, Sylvain Van Herck, y a travaillé pendant plusieurs mois. Cet instituteur, mélomane et passionné de jeux de société, s’adonne d’ailleurs à divers jeux “au moins deux ou trois fois par semaine. Vous savez, on commence gentiment avec des petits jeux quand on est enfant, et puis si on mord…” Il anime aussi un club de jeux de société à Grez-Doiceau, le Grez Gaming Club. Les amateurs s’y retrouvent tous les dimanches.

Et puis, pendant la période du Covid-19, l’enseignant obtient un plein-temps dans son école, à Céroux-Mousty, pour faire découvrir des jeux de société aux élèves : “J’allais chercher chaque classe par demi-groupes. L’idée n’était pas de les laisser jouer tout seuls, mais bien de leur apprendre de nouveaux jeux”. Dans la foulée, il se lance dans la création d’Impresario.

”Créer un jeu, c’est un vrai réglage d’horloger”

”Aujourd’hui, il existe tellement de jeux de société qu’il est dur d’être original. Et comme c’est la première fois que je fais ça, tout est découverte. Et créer un jeu, c’est un vrai réglage d’horloger…” Car il a fallu donner vie à 36 artistes, chanteurs et/ou musiciens, leur attribuer une cote de popularité (un nombre de points), imaginer les associations possibles entre les artistes permettant de remporter davantage de points…

Avec Impresario, il y a une idée d’accessibilité : “Si on veut vraiment bien jouer, c’est assez complexe, mais on comprend le principe en deux minutes. Ce n’est pas un jeu particulièrement compliqué, on peut y jouer en famille”.

Pour les illustrations, Sylvain Van Herck a fait appel à un ami, Téo Anrys : “Le graphisme des cartes est très épuré et laisse un maximum de place au dessin”.

Financement participatif

Pour l’heure, Impresario n’a été imprimé qu’en un seul exemplaire, “pour le faire tester le plus possible, car il y a toujours des choses à ajuster, à améliorer”. Pour lui donner de la visibilité, son créateur l’a présenté notamment au Brussels Games Festival, qui s’est tenu à la fin du mois d’août. Dans le même temps, Sylvain Van Herck s’est lancé dans un crowdfunding sur la plateforme en ligne Ulule. L’objectif est de récolter 3 500 € d’ici le 4 octobre, afin de pouvoir faire imprimer entre 300 et 500 exemplaires d’Impresario.

Dans l’immédiat, ce vendredi 15 septembre, c’est à Case Départ, un magasin de jeux de Louvain-la-Neuve, que l’instituteur sera présent. Suivra une soirée jeux qu’il animera le mercredi 20 septembre au café-restaurant néolouvaniste Altérez-vous. Et pour marquer la fin de sa campagne sur Ulule, Sylvain Van Herck présentera Impresario le dimanche 1er octobre à Wavre, à la boutique de jeux et jouets Idées Bleues.

https ://fr.ulule.com/impresario/