Jules et Charlotte, un mariage à taille humaine

Car si Jules et Charlotte se considèrent comme “des gens ordinaires”, leur dynamisme et leur ouverture aux autres en font “un couple extraordinaire”, glissait un invité entre deux discours.

On peut difficilement lui donner tort car si Sart-Risbart vit bien, Jules et Charlotte y sont pour beaucoup. Il y a bien entendu les fameux “Sentiers de Sart-Risbart”, ce festival musical qui anime le quartier depuis treize ans pendant quatre jours à la fin du mois d’août mais il y a aussi la fête des voisins, des animations pour enfants, les fêtes d’Halloween et de la Saint-Nicolas, des concerts à l’église, un café des voisins, le ciné-club, des goûters,…

Le fil conducteur de toutes ces manifestations n’a pas changé au fil des années : “On veut créer du lien et de la solidarité. Les gens dans le village n’ont pas beaucoup de raisons de se parler s’il n’y a pas d’activités organisées. Ils ont tous une voiture, une place de parking juste devant chez eux, il n’y a pas d’école qui rassemble tous les enfants et si les enfants ne se connaissent pas, les parents non plus. Il n’y a pas non plus d’épicerie ni café qui donnerait l’occasion aux gens de se parler.”

La photographe séduite par le programmateur

Depuis 2005 et un premier concert organisé par Jules lors d’une fête des voisins et l’édition 2023 des Sentiers qui a attiré près de 1200 spectateurs, que de chemin parcouru. Et l’arrivée de Charlotte dans la vie de Jules en juin 2009 y est pour quelque chose. “Mon premier métier est photographe de spectacle, raconte Charlotte. J’étais encore étudiante à l’époque et je photographiais tous les événements du théâtre Marni dont Jules était le programmateur de musique jazz. Nous nous sommes rencontrés là-bas puis je suis venue rejoindre Jules à Sart-Risbart où il a toujours habité.”

Quant au début des Sentiers, “je voulais organiser une grosse fête de deux jours dans mon jardin pour mes 60 ans, se souvient Jules. Le premier jour était occupé par un spectacle des étudiants du stage de jazz à Jodoigne auquel nous étions partenaires alors que le lendemain, ce sont des amis musiciens qui sont venus jouer gratuitement, pour me faire plaisir. Il devait y avoir 300 personnes lors de cette première édition des Sentiers et c’était un très beau cadeau.”

Depuis lors, les choses ont bien évolué mais l’idée de faire plaisir et de se faire plaisir est toujours là, avec toujours le même respect pour le public et les musiciens “que nous voulons bien payer, en respectant les barèmes et pour soutenir la créativité”, insiste Charlotte.

Pour les aider dans leurs nombreuses organisations, soutenues par l’ASBL Travers Émotion, Jules et Charlotte n’hésitent pas à accueillir des jeunes qui font un service citoyen, des personnes qui ont des heures de travail d’intérêt général à prester comme ils ont la chance de pouvoir compter sur des stagiaires “avec qui on partage beaucoup. Cet échange renouvelle aussi nos idées et c’est une énergie et un moteur pour nous.”

Quant aux nombreux bénévoles, ils se sentent chez eux au n° 70 de la rue Alphonse Robert. “Le 70, c’est notre deuxième famille”, a déclaré un bénévole lors d’un discours prononcé au mariage. “Le culturel, c’est super. Mais le sens humain que l’on veut donner à tout ce qu’on fait encore plus”, assure Charlotte qui sait aussi très bien “qu’on ne peut pas faire trop activités pour épuiser nos bénévoles.”

Ce qui ne les empêche pas d’avoir de nouveaux projets en tête : “On en a cent à la minute, rassure Jules. L’église appartient à la commune, la cure aussi, et on pourrait en faire une église partagée en y organisant des spectacles ou autres activités. On a la salle voisine à notre maison, “au 71”, mais dont la capacité de 35 places est limitée. Un autre projet serait de promener notre apéro chariot roulotte, de nous installer devant une habitation et d’y attirer un soir un maximum de voisins puis de continuer à voyager au fil des semaines, des mois et pourquoi pas des années. Autre idée, celle de retrouver le nom original de toutes les maisons de la localité.”

Autant dire qu’avec toutes ces idées sur le feu et un agenda déjà bien rempli, le voyage de noces n’est pas pour tout de suite…