Nivelles : la Consœurie des Secrets de Dame a tenu leur 6e chapitre et adoubé de nouvelles consœurs

Si les confréries gastronomiques sont nombreuses en Brabant wallon, Nivelles possède une petite particularité : il existe aussi chez les Aclots une consœurie, réservée aux dames donc, qui a été fondée en 2009. La Consœurie des Secrets de Dame Gertrude défend notamment le canestia, un biscuit anciennement appelé “bonbon de Nivelles”. Les consœurs mènent aussi des actions pour récolter de l’argent afin de donner un coup de pouce à des institutions sociales ou à certaines causes caritatives, spécialement lorsqu’il est question de venir en aide aux femmes et aux enfants. Ce samedi, la consœurie a tenu à l’IPET son 6e chapitre, et a notamment fait le point sur ce volet social des activités.