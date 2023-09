À Tubize, le bourgmestre Michel Januth (PS) cédera sa place en 2024 : “En 2012, il disait déjà qu’il ne ferait que deux mandats”

À lire aussi

Pas de départ précipité, pour Michel Januth, le bourgmestre poursuivra son mandat jusqu’au bout. Il assurera également le passage de témoin à son successeur, espérant tout de même que la place lui reviendra : “Pierre Anthoine a toute ma confiance. Il a les capacités de mener cette liste. Mais au final, c’est l’électeur tubizien qui décide”. Michel Januth compte donc bien mener son mandat jusque la fin effective, en décembre 2024.

En fonction depuis bientôt 12 ans, et approchant les 62 ans, Michel Januth est impliqué dans la politique communale depuis 1987. Le maïeur évoque les raisons de son départ : “C’est une décision que j’ai prise il y a un moment. Elle est devenue définitive début août. Elle est purement personnelle à la base, je veux mieux m’occuper de moi. Et puis, il y a quelques circonstances familiales, je veux faire un pas de côté pour me consacrer plus à ma famille”. Le maïeur ne s’étale pas plus sur ces raisons mais une source communale évoque les petits-enfants du bourgmestre avec qui il aimerait passer davantage de temps.

De son côté, Pierre Anthoine évoque une autre raison, plus politique cette fois : “En 2012, il disait déjà qu’il ne ferait que deux mandats”. L’idée d’un potentiel troisième mandat a été évoqué mais Michel Januth aurait tout de même décidé de passer la main. Le bourgmestre le dit lui-même : “La fonction de bourgmestre, on doit l’occuper à 120 %. Je me demande parfois comment font certains de mes collègues pour cumuler”. Michel Januth se mettra tout de même à disposition de son successeur notamment pour le suivi des dossiers. Et jusque-là, lui comme André Anthoine n’excluent pas sa présence sur la liste tubizienne PS en 2024.

”Une personne respectable, un blagueur et un bon vivant”

Benoît Langendries, est chef de file du mouvement Renouveau communal (RC – liste citoyenne cdH), une liste, tirée par son père Raymond (ancien bourgmestre et ministre d’État) et que lui poussait durant les dernières élections communales. Deuxième en 2018, le RC est la première formation d’opposition à Tubize. Les joutes politiques entre Benoît Langendries et Michel Januth ont donc déjà été fortes et nombreuses. Il n’empêche que Benoît Langendries s’entend bien avec son adversaire : “Sur le plan personnel, c’est une personne respectable, un blagueur et un bon vivant. C’est quelqu’un de bien.” L’élu évoque que le bourgmestre comme lui, savent prendre de la distance par rapport au politique. Benoît Langendries souligne également l’investissement de Michel Januth pour sa commune et sa connaissance des dossiers, qu’il a gagné au fil du temps. Mais il doute de la capacité du bourgmestre de bien s’entourer, en témoigne les derniers évènements au sein du collège communal et le désinvestissement de certains élus : “Lundi, lors du conseil communal (le 11 septembre 2023), nous étions 11 dans la salle alors qu’il faut être 15 pour avoir le quorum. À Tubize, c’est l’opposition qui fait la majorité”.

De l’ombre à la lumière

À 48 ans, Pierre Anthoine est un membre bien connu du PS tubizien. Son père, Philippe, a été conseiller communal durant 24 ans et lui-même échevin quelques années. Pierre n’a jamais souhaité être sur les listes en même temps que son père. Celui-ci arrêtant en 2012, Pierre a pris le relais. Jusque-là, il soutenait la liste socialiste dans l’ombre, aidant à la construction des programmes, à la prise de décision ou encore à la confection graphique. Pierre Anthoine est également bien connu de la vie associative et culturelle à Tubize notamment en sa qualité de directeur du centre culturel. Une fonction qu’il occupe depuis 2013.

Désormais, il aura la charge de construire la future liste communale de son parti. Une liste qu’il souhaite ouverte à tous, et les nouveaux arrivants comme les anciens seront consultés pour créer le futur programme : “On vise la mise en marche pour la fin de l’année”. À cet effet, il annonce également l’ouverture, ce vendredi 15 septembre, du local de campagne de l’Équipe du Bourgmestre, “le 14-80", 66 rue de la Déportation.