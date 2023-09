Jodoigne: 140 logements connectés à un réseau de chaleur unique pour réduire de... 100% sa consommation en chauffage et en eau

Chauffer des maisons et des appartements en captant les calories directement dans le sol et des nappes d’eau a longtemps été cher et compliqué à réaliser. Aujourd’hui, avec la crise énergétique et l’enjeu climatique d’un dernier été qui bat tous les records de températures, les mentalités sont en train de changer.

Un réseau de près d’un kilomètre

Grâce à la géothermie, l’énergie thermique est donc puisée du sol pour chauffer l’eau et fournir, dans ce projet-ci, du chauffage à 140 logements. La température constante du sol fait de celui-ci une source d’énergie naturelle et locale. Elle permet aussi de rafraîchir les habitations durant les périodes estivales. Une fois extraite et amenée à la bonne température à l’aide de pompes à chaleur, l’énergie est distribuée à chaque habitation grâce à un réseau de chaleur, ensemble de conduites d’eau qui acheminent la chaleur. Ce système bénéficiera tant aux appartements qu’aux maisons du quartier Belle Vallée, une première en Wallonie dans un projet immobilier résidentiel. Les tuyaux formeront un réseau de chaleur de près d’un kilomètre de longueur.

Le forage se fait à une profondeur, en principe ici, de 120 mètres, En quelques chiffres, le quartier Belle Vallée bénéficie d’un soutien de la Région wallonne à hauteur de 1 162 792,56 €. On estime à 2 225 les MWh de chaleur verte produite par an et l’on prévoit aussi que 6 552 tonnes de CO2 seront évitées sur 20 ans.

Grégory Meys, co-fondateur de Karno: "Dans une région où la composition du sol est propice à l’énergie géothermique, Matexi et Karno optent pour une solution durable et orientée vers l’avenir. Au quartier Belle Vallée, nous n’extrairons pas l’énergie du sol par logement individuel, mais y déploierons collectivement la géothermie en construisant un réseau de chaleur dans le sol pour ces 140 logements."

Renaud Naiken, business manager Brabant wallon chez Matexi: "Il est de plus en plus clair que les solutions aux défis énergétiques et climatiques d’aujourd’hui se situent au niveau du quartier. Le quartier offre en effet beaucoup plus de possibilités durables et abordables qu’un logement individuel. Dans le quartier, l’énergie verte peut être partagée à un prix raisonnable."

"Un trio gagnant"

Pour le ministre Philippe Henry, "le projet Belle Vallée conjugue trois éléments indispensables de la décarbonation: le recours à la géothermie, le pari du réseau de chaleur et la promesse des communautés d’énergie. Un trio gagnant économiquement, socialement et écologiquement. La seule géothermie valorisée aujourd’hui suite à l’appel que nous avons lancé en décembre 2022 est un axe structurant de la décarbonation. Un appel qui permet 33 projets qui représentent un potentiel total de production annuelle de plus de 50 GWh. Comme nous le voyons ici à Jodoigne, cette orientation économique et écologique porte ses fruits."

De son côté, le ministre Willy Borsus relève qu’ "un projet comme celui-ci permet de répondre à des défis, en proposant une production énergétique à faibles émissions de gaz à effet de serre, en diminuant le coût d’approvisionnement de cette énergie pour les occupants et en développant des technologies de pointe. Ce type de projet permet de tester en Wallonie des innovations pour le bâti de demain."

Le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, conclut: "Je me suis engagé à ce que la Ville de Jodoigne réduise ses émissions de CO2 d’au moins 40% d’ici à 2030. Cet objectif peut être atteint grâce à, notamment, une meilleure gestion énergétique et à un recours accru à des sources d’énergies renouvelables. Le deuxième engagement est celui de renforcer la résilience de la commune en s’adaptant aux incidences du changement climatique. Alors quand Matexi a présenté son projet de développer un réseau de chaleur géothermique pour le quartier Belle Vallée, mes collègues du collège communal et moi-même avons accueilli le projet à bras ouverts."