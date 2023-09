Les bâtiments du site de l’Île au trésor, à Wavre, seront démolis : "nous allons récupérer de quoi faire un parc urbain avec un parking"

“Pour différents facteurs dont, notamment, et c’est le principal, le fait que l’IPES sera en cours de rénovation au même moment que ces travaux devraient avoir lieu. Deux chantiers comme ça, d’une aussi grande importance, en parallèle, ce n’était pas tenable. De plus, je ne suis pas favorable à ce projet coûteux. Je pense que Wavre a besoin de beaucoup d’autres choses que cette découverture qui, dans mon esprit, est le dernier stade d’un programme d’embellissement et de rénovation du centre-ville. Il y a un autre projet dont le point important est de végétaliser le parking du Pont Neuf. Ensuite, les bâtiments qui se trouvent, sur le site de l’Île au trésor, à l’avenue des Déportés, vont être démolis. On veut dégager les véhicules du Pont Neuf. On y aura un îlot de verdure. Avec la destruction des vieux bâtiments, nous allons récupérer de quoi faire un parc urbain avec un parking car nous aurons toujours besoin de stationnement, notamment pour les infrastructures scolaires qui s’y trouvent. Ce projet adapté, c’est la voie de la sagesse.”

Avenue des Déportés à réaménager

Mais ce nouveau projet ne se limite pas à la verdurisation de ce coin de Wavre. “Nous voulons revoir l’aménagement de l’avenue des Déportés. Avec ses tags et ses éléments de mobilier urbain très disparates et inefficaces, on ne peut pas dire que cette avenue soit un prix de beauté. En même temps, nous aurons évidemment une réflexion sur le réseau d’égouttage. Nous avons déjà commencé les analyses.”

La bourgmestre n’en a pas dit plus, et réserve sa communication au conseil communal du 26 septembre.