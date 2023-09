Tensions entre Tubize et la Région: le contournement Nord ne se fera pas avant 2027

Les discussions ont évidemment dévié vers le contournement et les délais, alors que les premiers coups de pelleteuses étaient prévus pour 2023. "Nous ne sommes pas maître d’ouvrage, donc pas maître des délais, a précisé le bourgmestre Michel Januth (éB). Cela ne se passe pas bien. La partie privée avance plus vite que celle gérée par le public. On nous répond que des difficultés sont rencontrées sur certaines études, que la Région wallonne a besoin d’avis complémentaires. On avait expressément fait appel au même bureau d’études pour l’ouvrage d’art, afin d’éviter les divergences d’opinion."

Sabine Desmedt (Écolo), échevine de l’Urbanisme, a complété les propos du bourgmestre. "Il s’est tenu une réunion le 10 juillet, le Collège a fait part de son ras-le-bol de ne pas avoir plus de retour sur les échéances. On pleure pour obtenir des informations et des dates."

Suite à cela, un agenda actualisé par les services de la Région wallonne, a été envoyé aux autorités tubiziennes. Les expropriations devraient être clôturées pour l’été 2024. Les travaux devraient commencer fin 2024 et durer 3 ans. D’après ce scénario très optimiste, le contournement pourrait voir le jour en 2027.

Pour obtenir ces informations, le bourgmestre a dû mettre la pression, en bloquant le dossier de la RN 246, passé au conseil de ce lundi.

Pour Benoît Langendries (RC), il faut faire preuve de fermeté par moments, mais aussi de sagesse et de souplesse à d’autres. "Le blocage de la Ville a été relativement puissant, on sent dans les extraits de PV qu’il y a une sorte de frustration à la Région wallonne." Et il ne faudrait pas non plus se mettre à dos tous les services régionaux.

"Le ministre Henry pensait que ses services seraient en capacité de réaliser les essais de sol, finalement il faut passer par un marché européen, vu les montants, ce qui provoque un retard. Le centre commercial, nouveau poumon économique, doit ouvrir en septembre 2024. Sinon, le promoteur risque d’être mis en difficulté et la Ville par la même occasion."

Le bourgmestre a conclu en précisant qu’il s’était déjà rendu plusieurs fois avec Pierre Anthoine, échevin des Travaux, dans les cabinets des ministres wallons concernés (Henry, Borsus, Di Rupo), afin de leur mettre la pression. "Les trois cabinets sont sensibilisés. Ce sont des investissements colossaux, aussi bien pour Tubize que pour la Wallonie. Nous sommes très attentifs à ce dossier."