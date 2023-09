Boularmont, un futur havre de biodiversité à Braine-le-Château

Aujourd’hui, l’installation du zoning industriel a changé le paysage : le tracé des cours d’eau a été rectifié et les prairies ont disparu. Le site a donc perdu de sa superbe, coincé entre les entreprises et recouvert d’une épaisse végétation. Mais le mal va être corrigé puisque des travaux de restauration ont débuté il y a peu. Un important chantier, qui a pour objectif la restauration écologique du site de grand intérêt biologique de l’étang de Boularmont, a débuté le 5 septembre dernier.

Un observatoire accessible depuis le RAVeL

Plusieurs étapes ponctueront les travaux. Tout d’abord, les abords de l’étang seront débroussaillés. Ensuite, l’étang sera curé et les sédiments seront déposés dans la partie sud-est du site. Des mares seront creusées et une zone favorable aux limnicoles, des petits oiseaux échassiers, sera aménagée. La paroi sableuse, très intéressante pour les hirondelles des rivages et les martins-pêcheurs, sera réaménagée. Des haies et des clôtures seront installées. Enfin, un observatoire sera construit et permettra à chacun de contempler les nombreuses espèces d’oiseaux qui profiteront des lieux. Un observatoire qui sera accessible par le RaVEL tout proche.

Ces travaux sont réalisés grâce au soutien financier de la commune de Braine-le-Château, à hauteur de 50 % dans l’achat du terrain, et de la commission européenne (FEADER) via le Programme wallon de développement rural (PwDR) 2014-2020, à hauteur de 50 % dans l’achat du terrain et de 100 % pour les travaux de réhabilitation.