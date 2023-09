Que sera le futur du monastère de Clerlande à Ottignies-Louvain-la-Neuve ? Les moines cherchent un repreneur

La communauté religieuse est composée de dix moines. Ils étaient encore une petite vingtaine de moines à occuper les lieux il y a un peu plus de dix ans. Ils assurent la vie monastique, tournée vers l’extérieur. Les activités y sont toujours nombreuses. La chapelle accueille de nombreux fidèles lors de la messe dominicale, la communauté gère un magasin composé de produits monastiques, cosmétiques, alimentaires, une bibliothèque.

Une quinzaine de chambres sont mises en location pour les personnes à la recherche d’un lieu inspirant et calme : “La plupart d’entre nous ont 80 ans. Nous n’avons pas eu de renouvellement. Nous avons donc décidé de réfléchir au futur de l’endroit pour qu’on n’y fasse pas n’importe quoi lorsque nous ne serons plus présents. Nous avons contacté l’UCLouvain, des responsables de l’Église et des amis pour réfléchir au devenir de l’endroit”, indique Pierre de Béthune, le père prieur, responsable du monastère.

Les moines ne comptent pas quitter les lieux. Ils veulent y terminer leurs vieux jours : “L’idée serait de cohabiter et de collaborer avec les repreneurs. Nous voulons que ceux-ci maintiennent l’esprit du lieu, que cela reste un lieu de prière, d’hospitalité lorsque nous ne serons plus là. Nous pourrions nous ouvrir à d’autres spiritualités”, poursuit le père Pierre de Béthune.

Installés à Clerlande en juin 1971

Les moines bénédictins se sont installés à Clerlande en juin 1971. Ils ont quitté l’abbaye de Saint-André de Zevenkerken près de Bruges d’où ils proviennent pour des raisons liturgiques. Tous les moines y étaient heureux avec la liturgie en latin d’avant le Concile, mais après, il a fallu passer à la langue du peuple, le flamand en l’occurrence, et là les francophones ont préféré aller dans une région où ils pouvaient prier en français. D’où leur souhait de déménager à Ottignies. Les premiers moines arrivés à Ottignies en 1967 ont d’abord occupé la villa des pères rédemptoristes au Renivaux avant de rejoindre le site de Clerlande.

Infos : www.clerlande.com