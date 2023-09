Rond-point de la Planche à Voile : on ne fait pas de carrefour en diamant sans casser d’œufs

”Les travaux, qui viennent de commencer, devraient se terminer au printemps de l’année non pas 2024, non pas 2025, mais en 2026, s’est étonné le député wallon Olivier Maroy (MR) au parlement. Cela semble quand même fort long, mais il y aura plusieurs phases. D’après ce que j’ai pu lire et entendre, dans un premier temps, il devrait y avoir peu d’impact sur le trafic, mais je ne suis quand même pas totalement rassuré”.

Ce n’est pas la première fois qu’Olivier Maroy s’étonne de la durée d’un chantier wallon : le chantier sur l’E411 entre Thorembais et Daussoulx, prévu lui pour deux ans, lui paraissait interminable. “Pour me rendre souvent aux Pays-Bas, je n’ai jamais vu de travaux qui duraient deux ans, mais bon, il y a certainement des explications”.

Des explications, le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) en a fourni au député orp-jauchois : “Même si les travaux ne peuvent être réalisés sans impacts sur les usagers, le maintien de la circulation est au centre des préoccupations de mon administration, a assuré Philippe Henry. Mais, on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs”.

Le ministre en est convaincu : les travaux permettront de rendre le carrefour plus fluide. “le Service public de Wallonie a mis en place des actions pour limiter les impacts sur le trafic des véhicules et des modes actifs. Il a notamment imposé à l’entreprise de conserver deux voies de circulation sur la N25a, depuis l’E411 en direction du carrefour N4-N25. Ces bandes seront déplacées au gré des différentes phases du projet. Pour des raisons de fluidité et sécurité, la vitesse maximale sera limitée à 50 kilomètres par heure. Dans l’autre sens, une voie sera maintenue pour accéder à l’E411”.