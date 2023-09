Quatre étudiants de l’UCLouvain ont fabriqué un four écologique au Bénin, soutenus par le projet “Étudiant solidaire”

”Ce centre propose des formations pour enfants, étudiants et maraîchers dans le domaine agricole, dont des cours de pâtisserie. Le souci, c’est qu’il n’avait pas de four et donc les élèves devaient se rendre dans une boulangerie située à 4 h de là”, témoigne Mélinda Afram.

Dans le cadre du cours IngénieuxSud, les étudiants se sont donc penchés sur la question. “Nos professeurs, avec leurs contacts, trouvent des partenaires pour qui réaliser un projet. Il s’agit bien d’un projet de formation pour nous. Le directeur du centre ASPEL souhaitait un four écologique n’utilisant pas de bois pour éviter la déforestation. D’où l’utilisation de coques de noix de palme.”

Les étudiants ont fait des recherches, ils sont allés voir un professeur en thermodynamique ou encore les responsables du four à pain de Louvain-la-Neuve. “Notre défi concernait l’utilisation d’un souffleur qui est nécessaire pour provoquer la combustion des coques de noix de palme. Celui-ci nécessite de l’électricité qui vient de panneaux solaires ou du réseau, à la saison des pluies. Au final, nous avons réussi à faire fonctionner ce four en argile et nous avons pu le tester et faire cuire différents aliments.”

L’autre projet retenu concernait le forage d’un puits pour apporter de l’eau potable dans un village camerounais.