Salomé Reda, au corps à cœur avec ses chevaux, est de retour avec “Aya”, un spectacle qu’elle a fait évoluer (vidéo)

”À 20 ans, mon père m’a donné les clés de son royaume, déclare-t-elle. J’ai alors poursuivi mes études en arts graphiques, mais ma passion est ailleurs, évidemment.”

Située à Perwez dans de spacieuses installations, l’académie est née il y a 30 ans et elle accueille actuellement une cinquantaine de chevaux. Parmi ceux-ci, une quinzaine appartient aux Reda, dont dix à Salomé. “Mon père et moi sommes très proches. Il donne encore des cours et il fait l’artiste dans les spectacles, mais pas plus. Après le Covid, il était fatigué. Son frère était reparti vivre au Maroc et il était seul ici. Il ne voulait plus assumer seul le quotidien, les charges administratives, et autres liées à la gestion des écuries.”

Un cheval, pas un outil

Si les fondateurs se sont retirés, ils n’ont pas omis de transmettre leurs valeurs à la jeune Salomé. Comme eux, elle considère les chevaux comme des êtres libres, pas des outils.

”Dans le milieu du spectacle, le cheval est souvent stressé, on exige de lui des choses. Ici, nous privilégions le lien avec l’animal. S’il le faut, on zappe un numéro, on n’obligera pas le cheval à le faire, pour éviter de lui faire vivre une expérience négative qu’il n’oubliera pas. Le respect, c’est vital. Si le cheval va bien, il le fait. S’il ne veut pas, c’est dommage, mais on le laisse. Je préfère fiche la paix au cheval, et mettre les effets dans les éléments que l’on maîtrise : la musique, les acrobaties, les lumières, etc.”

Poussée à son comble, cette philosophie poserait des problèmes très concrets à bien des gestionnaires d’académie équestres. Mais pas chez les Reda.

”Parfois, après 10 ou 15 ans, le cheval décide lui-même d’arrêter, et s’il n’a plus envie d’aller au spectacle, on ne le force pas, on accepte et on essaie de lui trouver un doux lieu de retraite. Je viens de mettre à la retraite mon cheval préféré, Valentino, parce qu’il ne voulait plus travailler en scène. Il avait 15 ans. C’est dur, mais je sais qu’il est heureux. Il est dans une prairie où il fait des bébés. C’est une belle retraite !”, sourit Salomé Reda.

Des étalons non castrés

Le feu tient une place centrale dans le spectacle “Aya”, “Aya est représenté par le feu, qui est source de vie mais aussi de destruction, indique Salomé Reda. Les chevaux n’ont pas peur du feu, c’est une fausse idée. Ils ont peur du bruit du feu. Le bruit des flambeaux qui sont en mouvement. On les désensibilise assez facilement à l’aide de carottes. C’est ma méthode préférée et les chevaux apprécient aussi.”

Sur la piste, les spectateurs pourront voir circuler 14 fiers étalons et une jument. Contrairement à ce qui se pratique généralement, les étalons ne sont pas castrés chez Reda.

”C’est comme ça que je les préfère, explique Salomé. Ils ont une étincelle en plus, ils sont plus vifs, plus réveillés, mais un peu plus dominants. Il y a un peu de rébellion chez ces étalons non castrés, mais moi, ça me va. À condition qu’ils puissent vivre en groupe, je les préfère comme ça.”

Les rôles principaux dans le cœur de Salomé

©

Parmi les chevaux qui monteront en piste, à condition qu’ils soient d’accord ce jour-là, Salomé Reda a ses petits favoris.

”Le plus important est Maze, il remplace Valentino, il a 20 ans, et c’est une force tranquille. Il a déjà eu beaucoup de feu autour de lui, et des feux d’artifice. Ce sera son dernier spectacle. Après, il partira à la retraite.

Ensuite, il y a Jeremiah, qui a 4 ans et que j’ai eu tout petit au manège. C’est mon petit bébé d’amour, c’est comme mon enfant. Un petit étalon pur-sang, pas trop énervé. Il dansera en liberté près des flammes, car il n’en a pas très peur. La part d’expression chez lui est très grande et c’est quelque chose qui me plaît.

Et enfin, il y a Marc, qui a 8 ans et a un passé un peu compliqué. Quand il est arrivé ici, il n’était pas bien du tout. Je ne pensais pas pouvoir en faire quelque chose. Mais à force de travail, il s’est révélé ! C’est un hypersensible. Et aujourd’hui c’est celui que je préfère monter, surtout quand je suis un peu fatiguée, que je n’ai pas très envie de donner. Il me comprend tout de suite, c’est un pur bonheur de le monter.”

Il ne reste plus qu’à acheminer tout ce beau monde dans des boxes pour le 29 septembre. Salomé Reda sait qu’elle ne dormira pas beaucoup d’ici là.

À voir les 29.9, 30.9 et 1.10, à 20 h 30, au PAM à Court-Saint-Étienne. Réservations indispensables. PAF : de 35 à 75€/adulte, de 25 à 65 €/enfant, selon les places.

www.redacreation.be