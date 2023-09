En rémission d’un cancer, Jérôme Ralfagram, de La Hulpe, a marché 130 km pour "fêter ça" : "il faut briser les tabous"

Au plus fort de la maladie, Jérôme se l’était promis: "Si je survivais à ce cancer, je pourrais retourner dans les hôpitaux et leur dire que c’est possible, qu’on peut vivre ses rêves. Ça a été ma grande motivation toute la durée du traitement."

Depuis 2021, il est patient expert pour Kick Cancer, une association engagée en faveur des enfants atteints de cancer. Il a suivi une formation pour pouvoir les accompagner, se rend parfois au Parlement pour défendre l’intérêt des enfants malades, parcourt l’Europe pour sensibiliser.

"J’aurai vécu 13 ans d’innocence et 13 ans de conscience que la vie pouvait basculer à tout moment"

Mais c’est par un défi personnel qu’il se démarque ces derniers jours. "Cette année est particulière, j’aurai vécu 13 ans d’innocence et 13 ans de conscience que la vie pouvait basculer à tout moment", nous explique-t-il.

Il décide de fêter cet "anniversaire" en marchant 10 km par année de cancer dans sa vie. Soit 130 km d’une traite. "Je marcherai les allers-retours entre mon domicile (La Hulpe) et les cliniques universitaires Saint-Luc. Ils représentent tous les trajets réalisés durant mon adolescence pour survivre." La marche débutait ce jeudi 14 septembre à 20 h 30 à La Hulpe. Avant d’atteindre les cliniques universitaires de Saint-Luc, Jérôme est passé par Boitsfort, Herman Debroux et Woluwe. Son marathon s’est terminé au lac de Genval samedi à 10 h.

Un grand acte de solidarité où l’ont accompagné, à tour de rôle, des personnes sensibilisées voire concernées, le temps de quelques kilomètres. C’est le cas de Noémie Lebrecht, qui, elle aussi, a vécu ces allers-retours vers les hôpitaux, et de sa sœur Julie qui nous disent être touchées par la démarche.

Il s’agit également d’une vitrine sur l’événement organisé par Kick Cancer: la sixième édition de sa course solidaire "Run to kick". Celle-ci démarrera au pied de l’Atomium le 24 septembre à 11h. L’année passée, elle a permis de récolter plus d’un million€ pour des projets de recherche européens et innovants sur le cancer de l’enfant.

En effet, ses bénéfices servent exclusivement au financement de projets de recherche Fight Kids Cancer. Il est possible de soutenir la marche de Jérôme. Vous trouverez son équipe sous le nom: 130 km pour fêter ça ( https ://team.kickcancer.org).

Vous pouvez également suivre le parcours de Jérôme sur instagram sous le pseudo Ralfagram.