Hélécine se dote d’un nouveau tracteur

"L’objet du marché avait aussi trait à l’achat d’un désherbeur mécanique équipé de deux types de balai (un de type vertical et l’autre de type horizontal), explique le bourgmestre Pascal Collin. Cet appareil sera placé à l’avant du véhicule dans le but de nettoyer les filets d’eau et permettre également l’écrêtage du bord des accotements en voirie en dehors du noyau d’habitat."

Il s’agissait aussi d’insérer dans ce marché l’acquisition d’un nouvel épandeur à sel plus performant pour le service hivernal. "Ces équipements ont été acquis dans une logique d’efficacité et de performance et viennent en complément au parc existant."