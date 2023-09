La rue des Combattants à Chastre deviendra-t-elle une rue scolaire ? Un test débute

Dans l’avis remis aux riverains, une explication est donnée par les autorités sur ce système: "Le terme rue scolaire désigne une rue: située à proximité immédiate d’un établissement scolaire ; réservée temporairement aux piétons, aux cycles, ainsi qu’aux speed pedelecs (vélo électrique); fermée à la circulation des véhicules motorisés à certaines heures, au moyen d’un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention"rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur."

Bref, la voirie est bien limitée durant ces tranches horaires, qui correspondent aux entrées et sorties scolaires. Avec évidemment une exception pour les véhicules prioritaires ou ceux qui bénéficient d’une autorisation spéciale.

Pour ce qui est de la rue des Combattants, elle sera mise en rue scolaire du 18 au 29 septembre, sauf le week-end du 23 et 24 septembre, ainsi que le 27 septembre. De 7 h 30 à 9h et de 15h à 16 h 30. Pour le mercredi, la "petite journée" des écoliers, ce sera de 7 h 30 à 9h et de 12h à 13 h 30.

"Nous invitons les parents de l’école à se stationner Place de la Féchère où le parking sera étendu à l’aire de sport pendant les heures de mise en rue scolaire, expliquent les autorités. Dans le cadre de ce test, nous vous invitons à vivre la mobilité douce. Cette portion de la rue des Combattants sera uniquement accessible aux piétons et aux cyclistes dans les deux sens."

L’avis des riverains et utilisateurs sera demandé et ajouté au dossier géré par un bureau d’étude.

Une étude visant à aménager la rue des Combattants a été commencée à Blanmont, dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) et du plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI), subsidiés par le SPW.