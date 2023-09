Suite à l’enquête publique relative à ce projet, l’association "Sauvegardons Chaumont Gistoux" a fait connaître son "refus catégorique de ce projet peu respectueux de la vision semi-rurale de nos villages".

L’association se dit "particulièrement inquiète de l’invasion de vastes projets d’urbanisation par des promoteurs. Les projets qui concernent Gistoux en particulier et la Chaussée de Huy: Urbaneo (les Daims), Eckelmans, les Buissonnets, le zoning PME. Le Schéma de Structure (SDC) nous donnait des balises en matière de densité, une fourchette qui ne sert à rien car même sur des terrains aux accès ou à la topographie compliquée qui justifieraient une densité plus faible, les promoteurs arrivent à justifier des concentrations de logements hors quota. Ceci ne peut être considéré comme un bon aménagement de notre territoire."

"Sauvegardons Chaumont Gistoux" tire donc la sonnette d’alarme: "C’est un projet qui va au-delà des densités prévues. En rupture totale avec le bâti existant, avec un nombre de niveaux excessif, la présence de toits plats au lieu de toitures à versants… Ce projet aurait sa place à Waterloo, mais ici nous sommes à l’entrée de Gistoux et on nous sert la même sauce à l’autre entrée du village: Le Champ des Buissonnets ! La volonté de nos édiles de garder le caractère semi-rural de nos villages, telle que décrit dans de SDC 2015, est-elle encore défendue ? En outre, l’échec de règles plus fermes qui auraient pu être imposées par un SOL à Gistoux et à Dion le Mont (ex Plan d’Aménagement Communal), laisse aux promoteurs l’initiative en matière d’aménagements juteux de notre territoire. Les Buissonnets, Eckelmans, les Daims, Tout Vent, PME… traduisent une domination des intérêts privés dans tous les projets d’envergure qui envahissent notre commune. Arrêtons de dérouler le tapis rouge aux promoteurs."

Selon "Sauvegardons Chaumont Gistoux", l’intégration à l’existant est rarement prise en compte par les projets: "L’immeuble en cours de construction au centre de Gistoux en est la preuve. Ensuite, systématiquement les densités proposées sont à la limite supérieure des zones décrites au SDC, et souvent au-delà en utilisant des raisonnements qui ne peuvent être retenus. Notre Collège contrôle-t-il vraiment le virage en cours ?"

Depuis quelques années, "écoquartier" ou "quartier durable" sont des appellations à la mode. "Oublions toute référence à la dénomination"Ecoquartier"non définie en Wallonie et qui cache des projets qui ne répondent pas aux 25 critères définis par la Wallonie pour les quartiers durables."

La mobilité "n’est pas correctement évaluée"

D’autres arguments sont évoqués par "Sauvegardons Chaumont-Gistoux". "Le projet pose plusieurs incidences non résolues en matière de mobilité et un défi à la commune. Nous constatons que tout le trafic entrant et sortant se fait par la rue Zaine qui est déjà problématique à certains moments de la journée. On relève un parking communal, une sortie d’école avec un passage pour piétons, le CPAS, le projet Eckelmans qui prévoit 50 parkings supplémentaires greffés sur cette ruelle sans trottoirs continus, sans compter l’impact des 73 emplacements à ajouter pour ce parc habité. La présence d’une crèche, pour souhaitable qu’elle soit, compliquera encore la circulation locale et avec la chaussée de Huy aux heures de pointe."

En venant de la rue de Wavre, il y a un trottoir protégé qui s’arrête au passage pour piétons. Ensuite il y a des accotements non continus, non sécurisées, plus ou moins larges vers la chaussée de Huy. "Il devrait y avoir une circulation piétonne sécurisée complète vers la chaussée pour permettre un accès à l’arrêt des TEC et un cheminement piéton le long de la chaussée de Huy vers le centre de Gistoux. Dans ce contexte, le projet d’élargir la rue Zaine en son"entrée"au départ de la chaussée de Huy, pour ouvrir un accès en sens contraire vers le lotissement"daims", et inversement aussi faire sortir le trafic de ce second projet sur la voirie existante n’est pas correctement évalué."

Enfin, si ces projets voyaient quand même partiellement le jour, plutôt que du coup par coup, "Sauvegardons Chaumont-Gistoux" demande une vue d’ensemble (Rue Zaine-école-CPAS-Eckelmans, parkings-lotissement des daims) "qui serait utile au sujet de la mobilité voiture et de la mobilité douce".