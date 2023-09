Voici ce que vous réserve le Centre Culturel du Brabant wallon pour sa saison 2023-2024

Une saison au CCBW, c’est une première: "Jusqu’ici, nous avions de multiples activités. Toutefois, le public ne comprenait pas toujours l’engrenage qui reliait ces projets", explique Françoise Kolen, directrice du CCBW.

"Nous avons décidé de présenter nos activités sous forme de saison avec la thématique"Une brèche dans le temps", poursuit la directrice. Nous posons la question du temps, de l’accélération temporelle, de cette oppression qui existe pour être toujours disponible tout le temps, de vivre le temps en un clic. Il était venu le temps de faire un pas de côté, d’opérer une brèche, de s’extraire du temps aliénant. Cette thématique nous guidera lors des trois prochaines saisons. Comme c’est nouveau, toutes les activités ne sont pas teintées de cette thématique"

La saison se décline en six axes: jeunesse, d’Ouest en Est, art contemporain, Maison de l’urbanisme, cirque et arts de la rue, la loi du léger: "Pour la diffusion jeunesse, nous seront présents dans les écoles, au SPOTT et ou dans d’autres lieux. Nous avons un important volet PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique) et des activités avec les maisons de jeunes. L’axe Ouest en Est reflète toutes nos activités avec les centres culturels. À l’Ouest, avec notamment l’important festival de marionnettes Mikmak et à l’Est le projet"Scène de village". Nous allons créer un projet papotages au sein des homes. en lien avec les écoles voisines".

Le troisième axe est l’art contemporain: "Le Brabant wallon compte de nombreux artistes. Avec la plateforme d’art contemporain Pulsart, nous développons de nombreuses actions liées à ce thème".

Le quatrième axe, la Maison de l’urbanisme: "Nous insistons pour rappeler que la Maison de l’urbanisme fait partie du CCBW. L’art d’habiter et l’aménagement du territoire relèvent de la culture", signale encore Françoise Kolen.

Le cirque et les arts de la rue comme spécialités

"La saison va s’axer sur la réhabilitation. Le Cirque et les arts de la rue sont nos spécialités. Nous accueillerons de nombreux artistes en résidence. Nous organisons notamment le festival"En l’Air"en novembre".

Le dernier axe porte un important focus sur le droit aux logements, notamment un document qui rappelle le cheminement réalisé depuis 2019 pour aboutir au décret sur la reconnaissance de l’habitat léger.

Infos: ccbw.be