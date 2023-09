À Tubize, Frédéric Jadin (PS) dénonce le fonctionnement de son parti : “manque de transparence, arrangements entre amis, cumul des mandats…”

Lors de la dernière AG, au printemps dernier, il avait dit ce qu’il avait sur le cœur. “J’avais abordé le fait qu’ils voulaient nous exclure, Jean-Pierre Fumière et moi, et qu’ils ne respectaient pas une série de choses. Même si je n’avais pas été sous certificat, je ne me serais pas présenté. Je vais réfléchir à la possibilité de postuler pour une place sur la liste. Car la mandature a été, de mon point de vue, exécrable : manque de transparence, arrangements entre amis, cumul des mandats…”

Pierre Anthoine, nouveau candidat bourgmestre, “est échevin, conseiller provincial, directeur du Centre culturel. Michel Januth travaille à l’AIS deux jours par semaine, il est bourgmestre et vice-président de la société Habitations sociales du Roman Païs. Cela ne reflète pas ce qu’on avait écrit en 2017 à la Fédération. On avait affirmé notre position contre les cumuls…”

Le président du CPAS attend surtout impatiemment une réponse du conseil de déontologie du Parti socialiste, qu’il a saisi “suite aux injustices subies lors du conseil communal du 13 février, qui ont gravement impacté ma santé ainsi que celle de mes proches”.

Avec Mourad Abdelali (DéFI), il n’est plus totalement associé aux discussions du collège communal, malgré sa mission à la tête du CPAS. “Ils n’ajoutent pas les points au collège, ne répondent pas aux e-mails, ne me mettent pas en copie lorsqu’ils reçoivent un e-mail pour une demande d’aide sociale. Quand je perds confiance en des personnes, ce n’est plus possible de collaborer.”

Frédéric Jadin aimerait donc que le conseil de déontologie du PS se prononce sur la tentative d’éviction dont il a été victime. Et ensuite ? “Je n’ai en tout cas pas envie de dire que je pars. Car ce sont eux qui ne veulent pas de moi. Lorsque j’aurai la réponse du conseil de déontologie, je prendrai une décision, sans me presser.”