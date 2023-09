La société Risorce, de Rixensart, construira une usine de valorisation de pneus usagés près de Liège

Le site accueillera six unités de traitement de déchets de pneus et traitera 18 000 tonnes de granulats de pneus par an, soit l’équivalent de 2 400 000 pneus.

L’usine permettra de traiter localement l’équivalent de la moitié des pneus de voitures belges via un procédé de pyrolyse, détaille la société. Le processus permettra de produire de l’huile qui sera revendue comme matière première à des acteurs européens de la pétrochimie. Les autres produits issus du processus de pyrolyse, le noir de carbone et le gaz, seront utilisés dans des filières industrielles ou pour les besoins de fonctionnement de l’usine.

La zone de développement de l’East Belgium Park à Baelen, en province de Liège, a été retenue pour la future implantation. La première unité sera construite dès 2024 et le site doit être pleinement opérationnel en 2025. L’usine permettra la création d’une vingtaine d’emplois.

Le traitement de pneus usagés par Risorce permettra de réduire drastiquement les émissions carbone, estimées à plus de 70 % dans l’étude de l’évaluation économique et environnementale du recyclage des déchets plastiques récemment publiée par l’Union européenne.

”Risorce répond à un besoin de solutions locales en Belgique pour traiter les déchets de pneus, tout en s’inscrivant résolument dans une démarche d’économie circulaire. Nous proposons une solution localement ancrée et robuste tant sur le plan technologique qu’au niveau environnemental. Une véritable innovation”, explique Bernard van den Wouwer, fondateur et CEO de Risorce.

Aucune unité de ce type n’est encore en opération à une échelle industrielle en Belgique ni dans les pays limitrophes, souligne la société.

Plus de 5 millions de pneus de voiture sont collectés en Belgique chaque année, selon Recytyre, l’organisme en charge de la coordination de la collecte. La majorité de ces pneus usagés sont broyés et les particules de gomme sont séparées des matières textiles et métalliques afin d’être utilisées dans différentes filières industrielles telles que des sols sportifs, des matériaux amortissant ou d’insonorisation, du mobilier urbain ou de l’asphalte routier.