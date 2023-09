Une nouvelle arnaque se répand dans le Brabant wallon : des escrocs se déguisent en scouts et abusent de seniors grâce à... des ballotins de pralines

Concrètement, les arnaqueurs se présentent chez des personnes âgées, ou isolées, en se faisant passer pour des représentants des scouts. Ils arboreraient même un foulard typique de ces mouvements de jeunesse. Ils proposent donc à la vente des ballotins de pralines, de piètre qualité et plus chers qu’ils ne le sont réellement, au profit des scouts.

Si se faire passer pour autrui est déjà répréhensible, l’arnaque vient juste après. Une fois la victime prête à acheter, les escrocs disent ne pas accepter l’argent liquide mais uniquement les paiements par carte. Lors de la transaction, ils trouvent plusieurs prétextes comme la carte qui ne passe pas ou un problème de connexion, afin d’effectuer plusieurs fois la transaction. Selon les sites internet de plusieurs zones de police du Brabant wallon, on parle également de substitution de cartes, par échange avec une autre, factice.

À lire aussi

Jusqu’ici ni la police, ni la justice n’ont voulu nous informer sur le nombre précis de victimes et les montants volés. Mais plusieurs dossiers sont à l’instruction. Le phénomène a tout de même de quoi alerter les autorités qui en font le relais sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Plusieurs zones de la province nous annoncent cependant ne pas encore avoir recensé des cas sur leur territoire. C’est le cas de Waterloo, Braine-l’Alleud et Wavre, mais les trois zones disent rester vigilantes car, dans ce type d’escroquerie, les auteurs sont organisés et se déplacent.

Dans la zone de police de l’Est Brabant wallon, où le phénomène serait plus généralisé, le commissaire Stéphane Vandroogenbroeck rappelle que ce n’est pas la première fois que des démarchages frauduleux ont lieu dans la province. Et les ballotins de pralines ne sont qu’une des nombreuses variantes aux faux vendeurs de tapis, de vins, etc. Entre autres, il y a également de faux démousseurs, qui proposent le nettoyage des toits à des tarifs exorbitants, en profitant de la méconnaissance des tarifs en vigueur. Sans compter, les faux policiers et leurs variants de la SWDE, d‘Ores, etc. Ceux-ci profitent de s’immiscer dans les habitations pour subtiliser des objets et de l’argent.

À lire aussi

Toujours plus d’escroqueries (en ligne)

En Brabant wallon, les cas d’escroquerie sont en augmentation ses dernières années, de 1198 cas répertoriés en 2018, on passe à 1237 en 2020, 1516 en 2021 et 1807 pour 2022. Comparée à d’autres types d’infractions, l‘escroquerie n’a pas diminué en période de confinement. D’ailleurs, en juin dernier, dans nos colonnes, le chef de corps de Braine-l’Alleud, Stéphane Vanhaeren et le bourgmestre Vincent Scourneau (MR) annonçaient le déplacement de la criminalité des rues vers internet.

À lire aussi

Plus particulièrement, les statistiques de police différencient les escroqueries via internet et en dehors d’internet (tentatives comprises). Ces dernières ont tendance à diminuer depuis quelques années, 416 en 2018, 351 en 2019, 258 en 2020 et 283 en 2021. Un regain est apparu pour l’année 2022 avec 401 cas répertoriés.

"Mamie rusée" veille au grain

”Aujourd’hui les escrocs sont de plus en plus inventifs, ils se diversifient dans leurs méthodes et leurs techniques. Ce n’est plus que l’escroquerie aux sentiments” informe le commissaire Vandroogeenbroeck. À cet effet, le Gouverneur de la province, le Procureur du Roi et le Directeur de la Police fédérale ont lancé la campagne “Mamie rusée” pour sensibiliser les personnes aux démarchages frauduleux. Les astuces et les annonces sont à découvrir sur le site internet du gouverneur et sur les réseaux sociaux.