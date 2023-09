Nivelles : une conférence pour démystifier Alzheimer, ce jeudi

Avec toutes les conséquences difficiles que l’on sait ? Justement, au-delà de certaines idées reçues et de beaucoup de craintes, que connaît exactement le grand public de cette maladie ? Sans doute pas grand-chose, ou en tout cas peu d’informations réellement actualisées, alors que la recherche avance et que certains traitements apparaissent.

La Ville s’associe dès lors avec l’hôpital de Nivelles à l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, ce 21 septembre, pour mener une double action. La première sera symbolique: durant une semaine, en soirée, l’hôtel de ville sera illuminé en mauve, la couleur symbolique de la maladie d’Alzheimer au niveau international.

La deuxième action est une conférence organisée dans la salle des mariages de l’hôtel de ville ce jeudi 21 septembre, de 19h à 20 h. "Les collaborations entre l’hôpital et la Ville sont nombreuses, je pense par exemple à Octobre rose, ou encore au salon de la Santé, explique l’échevin Germain Dalne. En tant qu’autorités publiques, notre rôle, c’est la prévention. C’est dans ce cadre que cette conférence est organisée. Elle est vraiment destinée au grand public, et l’entrée est gratuite."

C’est la cheffe de service de gériatrie des Hôpitaux de Nivelles et Tubize, le Dr Sandra Higuet, qui fera un exposé et répondra ensuite aux questions des participants. L’idée est de démystifier et de dédramatiser la maladie d’Alzheimer, en tordant le cou à certaines idées reçues et en communiquant sur certains progrès récents.

En parlant prévention aussi, puisque des études montrent que 40% des risques sont "modifiables" en agissant de préférence dès le milieu de la vie. La conférence de ce 21 septembre permettra d’entrer dans les détails mais le Dr Higuet pointe parmi ces facteurs de risque la solitude, l’inactivité ou encore… la surdité. Parce que renoncer à placer un appareil pour mieux entendre quand on avance en âge et que le besoin s’en fait sentir, c’est accepter une moindre stimulation des neurones au quotidien. Et ce n’est pas conseillé…

"Si on peut modifier 40% des risques, c’est bien qu’une action est possible, précise le Dr Higuet. La conférence ne sera pas négative: il s’agira d’apporter des informations objectives et actualisées. Il y a aussi de l’espoir au niveau curatif. La recherche enregistre des avancées importantes, on comprend bien à présent les causes de la maladie et deux nouveaux traitements ont reçu le feu vert aux États-Unis."