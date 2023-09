"On voulait marquer le coup": à Incourt, deux semaines dédiées à Jacques Brel en octobre pour les 45 ans de sa disparition

"On avait déjà organisé quelque chose il y a cinq ans lors de l’Inc’Rock pour le 40e anniversaire de sa disparition, précise Benoît Malevé. Le chiffre n’est plus aussi rond cette année mais on voulait marquer le coup."

Dans le cadre atypique d’une église remarquablement rénovée à Opprebais, six concerts seront proposés au cours de trois week-ends pour un programme riche et diversifié.

Dans le même temps, du 6 au 15 octobre, des activités se dérouleront aussi dans le tout nouveau Centre du patrimoine et de la ruralité d’Incourt (en face de la maison communale, rue de Brombais, 1).

Six concerts à l’église

Samedi 7 octobre, 20 h. Concert "Plus Brel la vie" par Benoît Malevé, initiateur du projet et passionné depuis toujours par l’œuvre de Jacques Brel. Il sera entouré par les musiciens virtuoses que sont Philippe Decock et Grégoire Dune.

En première partie du concert, Matthieu Percy présentera son EP et démontrera que la nouvelle génération peut aussi proposer de belles chansons à texte.

Dimanche 8 octobre, 17 h. Spectacle Monsieur Jacques Legrand par Alex Houtart.

Samedi 14 octobre, 20 h. Spectacle Et si Brel était une femme d’Iris Munos qui s’est lancé l’intéressant défi de revisiter des titres de Jacques Brel dans une version à la fois africaine et féminine. Iris Munos sera accompagnée de quatre musiciennes sénégalaises de l’Orchestre Jigeen Ni qui feront spécialement le déplacement à cette occasion.

Dimanche 15 octobre, 17 h. Concert de Filip Jordens, accompagné d’un quartet de haut vol. "Il bouge comme Brel, respire comme Brel, fait voler ses mains et transpire comme Brel. Et il interprète aussi ses chansons remarquablement."

Samedi 21 octobre, 20 h. Concert "Il neige a Liège… et même a Moscou" par Vadim Piankov ou quand un jeune Russe tombe sous le charme de Jacques Brel et apprend le français grâce à son œuvre qui influencera définitivement sa vie.

Dimanche 22 octobre, 17 h. Concert "Brel" par Olivier Laurent qui fait partie de ces artistes authentiques qui jouent avec le cœur et font passer l’émotion et l’énergie positive au premier plan.

Les activités au Centre du patrimoine et de la ruralité

Samedi 7 octobre, 15 h. Conférence-rencontre avec France Brel qui présentera la façon dont elle travaille pour perpétuer et transmettre l’œuvre de son père au travers de la Fondation Jacques Brel.

Lundi 9 octobre, 20 h. Projection du film L’Emmerdeur d’Édouard Molinaro avec Jacques Brel et Lino Ventura.

En permanence.

Le vendredi 6 octobre de 18h à 21 h, les samedis 7 et 14 octobre et dimanches 8 et 15 octobre de 10h à 16h ainsi que le lundi 9 octobre de 18h à 20 h.

- Exposition itinérante Viens, Jef ! Créée par la Fondation Jacques Brel, cette exposition retrace la vie de l’artiste.

- Projection du tour de chant de Jacques Brel: les Adieux à l’Olympia en 1966.

- Exposition d’œuvres magistrales de Ben Vanderick, peintre à grand succès spécialisé dans les portraits ou les scènes qu’il interprète grâce à une maîtrise absolue des nuances de gris. Les œuvres exposées seront liées à des artistes du monde de la chanson et plusieurs sont consacrées à Jacques Brel dont une le représentant sur scène.

- Exposition de phonographes anciens, certains remontant au tout début des années 1900 et de 78 tours rares, dont les 78 tours historiques de Jacques Brel.

L’entrée pour les concerts est fixée à 15 € ou 20 € (prévente via www.brel2023.be). Expositions, projections et conférence de France Brel du 7 octobre: entrée gratuite mais réservation en ligne souhaitée pour la projection de "L’Emmerdeur" et la conférence. Programme complet sur www.brel2023.be.