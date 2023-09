Chaumont-Gistoux : le Groupe Diversis qui projette la création de 52 unités de logements répond au comité “Sauvegardons Chaumont-Gistoux”

Et de poursuivre : “D’après Sauvegardons Chaumont-Gistoux, la Commune et singulièrement le collège nous auraient déroulé le tapis rouge et laissé faire ce que nous voulons. Rien n’est plus faux. Notre projet est le résultat d’un énorme travail d’analyse, de réflexion et de consultation qui a duré plus de trois années. Un premier projet a été proposé en 2020 au collège qui l’a refusé et a fixé des balises claires pour l’urbanisation de notre terrain. Par ailleurs, le projet déposé est le résultat d’une réelle concertation et a reçu plusieurs avis préalables favorables notamment de la CCATM, de la Région wallonne, du collège ainsi que de la population à laquelle ce projet a été présenté spontanément en octobre 2021”.

Autre élément : “D’après Sauvegardons Chaumont-Gistoux, nous serions, comme tous les promoteurs, uniquement guidés par l’appât du gain et la rentabilité financière. À nouveau rien n’est plus faux. Ici aussi, tant le collège que nous-mêmes nous sommes montrés très exigeants quant au projet à réaliser. Le collège a imposé des charges d’urbanisme importantes que nous avons acceptées car celles-ci participaient à la conception d’un projet qualitatif proposant beaucoup d’éléments en faveur de l’entité et de ses habitants et apportant une solution à des problèmes existants”.

”Un vrai projet de parc habité”

Ainsi le projet prévoit la création d’un parc privé mais accessible au public ; la création de zones communautaires ; la préservation de l’étang existant, sa remise en état et la création d’une zone consacrée à la mise en valeur de la nature et de la biodiversité ; la conservation du chêne remarquable ainsi que la plantation de nombreux nouveaux éléments ; la création d’un tronçon d’égout qui permettra à la Commune de s’y greffer afin de résoudre les problèmes d’égouttage de la rue des Babaures ; la création d’un logement aménagé et adapté pour PMR ; la création d’un espace destiné à une crèche communale et à céder à la Commune ; la création d’un espace afin de permettre à la Commune, le cas échéant, d’agrandir cette crèche ; l’installation d’une chaufferie commune biomasse ; la création d’emplacements sécurisés de parking pour les vélos et la mise en valeur des circulations douces ainsi qu’une solution de parcage sécurisé pour les habitants de la rue Zaine.

”Nous sommes fiers d’avoir développé un projet de qualité et qui, au regard des fonctions et aménagements proposés constitue une réelle plus-value pour la commune et ses habitants, ajoute Hughes Nandrin. Nous ne nous sentons pas concernés par la critique selon laquelle nous utiliserions une” appellation à la mode” afin de mettre notre projet en valeur. Notre projet est un vrai projet de parc habité compte tenu de l’espace consacré à la nature et à son développement.”

”La densité répond au schéma de structure”

La question de la mobilité a aussi fait l’objet d’une attention particulière, souligne également Hugues Nandrin : ” Cet aspect a été étudié en concertation directe avec les services techniques communaux et le SPW Mobilité qui ont validé les aménagements proposés. Ici aussi, des investissements importants seront réalisés par nos soins afin d’améliorer la situation existante (sécurisation du trottoir, de la piste cyclable et de l’arrêt de bus chaussée de Huy, réaménagement du carrefour rue Zaine/chaussée de Huy en un carrefour traversant). Les circulations douces sont aussi largement prises en considération puisque nous aller créer des cheminements piétons à travers notre terrain qui permettront à terme de relier la chaussée de Huy (et son arrêt de bus) à l’ensemble des services présents (CPAS, Commune, école) en évitant la rue Zaine”.

La critique de “Sauvegardons Chaumont-Gistoux” se focalise en bonne partie sur la densité du projet : la densité recommandée par le schéma de structure communal permet de réaliser 50 logements alors que le projet en propose 52. Sur ce point, Hugues Nandrin rappelle que” l’ensemble de notre terrain est situé en zone d’habitat au plan de secteur ainsi qu’en zone d’habitat à forte densité au schéma de structure communal. Il est aussi important de souligner que le schéma de structure communal précise bien que “la norme de densité n’est pas un chiffre à atteindre absolument ou un seuil à ne pas dépasser à tout prix. Il s’agit d’une valeur guide qui pourra toutefois être imposée en cas de projet dépassant les limites tolérables”.

En l’espèce, notre projet s’inscrit bien dans la valeur guide déterminée par le schéma de structure communal, sans en dépasser les limites tolérables dès lors que notre projet se situe dans un contexte de centralité où il est au niveau communal et régional préconisé de densifier et que les logements proposés répondent totalement aux objectifs du schéma de développement communal. La densité proposée est donc le résultat d’un projet composé en fonction de la configuration des lieux et d’une vision globale et est tout à fait dans l’ordre de ce que préconise le schéma de structure communal”.

Hugues Nandrin évoque enfin le fait que le projet serait en rupture par rapport au contexte semi-rural de la commune. ” Ce n’est pas correct. Rappelons d’abords que la commune de Chaumont-Gistoux est composée de plusieurs entités très différentes et qu’il convient de tenir compte de chaque contexte afin d’appréhender les projets proposés. Notre projet se situe dans le centre de Gistoux, zone dense tant au niveau du bâti que des services présents et se situe donc dans un contexte très favorable à l’urbanisation. Les immeubles proposés sont des petits immeubles de R + 2 et R + 3 avec le dernier niveau en retrait qui répondent au contexte et immeubles existants.”