Le Wasbar, restaurant laverie, s’installe à Louvain-la-Neuve : une première en Wallonie

Il se situera rue Charlemagne 25/27, haut lieu commercial de la cité estudiantine. “Wasbar s’est considérablement développée en tant que marque ces dernières années. Elle s’est établie comme une valeur sûre dans le paysage horeca flamand. Ce qui distingue cette marque, c’est son ambiance décontractée et le sentiment d’être chez soi. En somme, c’est l’endroit idéal pour multitâcher. Aujourd’hui, presque chaque grande ville flamande a son Wasbar, et nous sommes aussi présents à Bruxelles. Il était donc temps de faire nos débuts en Wallonie. Louvain-la-Neuve, en tant que ville universitaire branchée, possède toutes les qualités nécessaires pour contribuer au succès de notre enseigne”, explique Johan Luypaert, Product Manager chez Wasbar. “De plus, notre restaurant est ouvert 7 jours sur 7, du matin au soir.” Il est donc possible d’y venir pour un petit-déjeuner, un déjeuner ou un dîner.”

Le nouveau restaurant pourra accueillir jusqu’à 96 clients. Il disposera également d’une terrasse pour savourer un Bagel Burger et une limonade fraîche. L’espace lessive comprendra quatre machines à laver et quatre séchoirs. À l’entrée, mur à LED, composé intégralement de boules pour lessive, offrira une illumination ludique. Pendant les semaines d’ouverture, des Bagel Burgers sont également offerts via un concours sur Instagram.

Wasbar recherche encore du personnel pour rejoindre l’équipe de Louvain-la-Neuve. Les candidats peuvent appliquer sur le site web de Top Brands. Wasbar a été fondé en 2012 et a été repris en 2015 par Top Brands, qui gère également Pizza Hut, Ellis Gourmet Burger et la boulangerie “Paul” en Belgique.