Perwez : “vivre chez soi, habiter ensemble” pour découvrir les habitats groupés

À 10 h, des explications seront données sur les logements tremplins créés à Perwez et sur le logement intergénérationnel du CPAS. L’ASBL Côte-à-Côte présentera son “habitat groupé qui permet à des adultes infirmes moteurs cérébraux d’être acteurs dans la société, expliquent les organisateurs. Ils bénéficient de la supervision d’une équipe d’éducateurs qui les accompagne dans la réalisation de leur projet de vie. Au départ, ils étaient huit, avec deux étudiants et deux accompagnants dans cet habitat situé à Louvain-la-Neuve”.

En matinée toujours, l’ASBL Au Blanc Bwès présentera ses 10 logements organisés en habitat groupé qu’elle anime et qui sont situés rue du Blanc Bois, à Perwez. “Le bâtiment est propriété de la société de logements Notre Maison. L’ASBL est l’unique locataire. Les occupants sont membres et majoritaires dans les instances de l’association. Les logements sont accessibles aux 55 +, après cooptation par leurs pairs. Si chaque logement est privatif, la maison comporte de vastes espaces communs propices aux échanges, rencontres et activités collectives.”

Vers 11 h, une table ronde réunira les citoyens qui le souhaitent, avec différents experts. Le débat sera animé par Pascale Thys (Habitat et Participation). Christophe Collignon, ministre wallon du Logement, Sophie Keymolen, députée provinciale, ou encore Jordan Godfriaux, bourgmestre de Perwez, seront présents.

Entrée gratuite, réservation souhaitée.

Ouverture de la saison 2023-2024

Cette rencontre citoyenne coïncide avec l’ouverture de la saison 2023-2024 du centre culturel.

Vendredi soir, Didier Gesquière présentera son spectacle Bob Jésus (gratuit sur réservation).

Samedi après-midi, le centre culturel proposera la 1re édition de son salon du livre. Suivra un début de soirée stand-up avec Anthony Circus&Friends (18 h, gratuit sur réservation) et Mathieu Moreau dans son spectacle Chemin de choix (19 h 15, gratuit sur réservation).

Enfin, samedi soir, place à la musique avec les concerts de Garance Midi (20 h 30) et Kuna Maze (22 h) avant un DJ set dès 23 h 30.

www.foyezperwer.be