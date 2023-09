Sait-on enfin où le commissariat de police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve va déménager ?

Celui-ci est en partie occupé par le SPF Finances qui va toutefois le quitter. L’administration fédérale a remis son renom aux propriétaires. Et ceux-ci ne seraient pas contre l’idée de le vendre à la Ville.

On n’en est donc pas encore à couper le ruban, les négociations devant aboutir, et à défaut d’accord de gré à gré, la Ville pourrait avoir recours à l’expropriation judiciaire pour cause d’utilité publique. Mais toujours est-il que le dossier connaît là une avancée somme toute conséquente alors que cela fait des années qu’il se cache au fond de l’eau en faisant resurface de temps à autre.

Le chef de file d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren a d’ailleurs rappelé que le premier à avoir envisagé d’installer le commissariat sur l’avenue Paul Delvaux était Valmy Féaux, socialiste qui fut bourgmestre de la localité de 1989 à 1994. “Mon groupe politique y était favorable et en 1997-1998, en attendant de pouvoir concrétiser cette vision, le commissariat était installé, et j’insiste, de façon provisoire à son emplacement actuel, rue du Monument. Que s’est-il passé depuis ? s’est demandé Nicolas Van der Maren. En 2000, Écolo est arrivé au pouvoir et ce n’est qu’en 2023, à la faveur d’une aubaine immobilière qu’on nous propose enfin un début de commencement pour une nouvelle implantation pour le commissariat.”

”Un lapin vert sorti de votre chapeau”, lance OLLN 2.0-MR

Dans le plan stratégique transversal 2019-2024 de la Ville, il est question d’étudier la relocalisation du commissariat. Mais les inondations de juillet 2021 qui ont touché les locaux de la police et la crise politique de début 2022, qui fit vaciller la majorité (Écolo, Avenir, PS), ont fait remonter le projet en haut des dossiers prioritaires.

Pour Nicolas Van der Maren, ce n’est toutefois pas une coïncidence que le projet refait surface maintenant. “Dans quelques mois ce sont les élections communales (NdlR : octobre 2024) . Et on suppose qu’on nous sortira bientôt d’autres lapins blancs, pardon verts, du chapeau magique : la place du centre, le désenfumage de l’anneau central, la fontaine de l’espace cœur de ville et peut-être même qu’on va nous annoncer que la cuisine de la salle Jules Ginion, à Céroux, est fonctionnelle”, a-t-il ironisé.

”Nous avançons dans les dossiers”, réplique la bourgmestre

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) ne pouvait pas ne pas réagir : “On ne sort pas un lapin de notre chapeau, nous avançons dans les dossiers qui nous tiennent à cœur et qui sont essentiels pour la population.”

La bourgmestre a reconnu que les bâtiments de la rue du Monument étaient assez vétustes et que cela fait un certain nombre d’années que la police insiste pour dire qu’ils deviennent peu adaptés à ses besoins. “En 2021, le site, en bordure de Dyle, a été fortement inondé et on a pris la mesure de la nécessité de faire évoluer ce commissariat. À l’époque, on était allé voir ce bâtiment de l’avenue Paul Delvaux, mais il était mis à la location pour un prix relativement prohibitif. On avait donc retenu l’idée d’une reconstruction sur le site de la rue du Monument, c’est le plus grand terrain que la Ville possède.”

Toutefois, après les inondations, un référentiel de la Région est sorti et interdit de construire dans les 15 mètres aux abords immédiats des cours d’eau qui ont débordé à l’été 2021. “Cette contrainte est venue s’ajouter à une autre : le terrain est traversé par une canalisation de Vivaqua. Cela réduisait l’espace potentiel constructible. Pour le bâtiment, cela aurait été mais pas pour l’aménagement du parking. La piste a donc été abandonnée et a resurgi l’opportunité du bâtiment de l’avenue Paul Delvaux, mais pour une acquisition cette fois”, a résumé Julie Chantry.

Localisation idéale : tout le monde est d’accord

La bourgmestre assure que la localisation est idéale, rejoint en cela par Nicolas Van der Maren : le site est au centre d’Ottignies, proche de la gare et des grands axes. En outre, le bâtiment de 3 300 m2 de bureaux et son parking de 106 places correspondent aux besoins exprimés par la police.

Toutefois, le site a été légèrement inondé en juillet 2021. La Ville a donc rencontré le fonctionnaire délégué pour voir ce qu’il en pensait. Ce dernier ne remet pas d’avis défavorable si des mesures sont prises pour que le commissariat soit fonctionnel même en cas d’inondation.

Lors du débat, Nicolas Van der Maren a demandé de postposer le vote après les discussions en huis clos, où les questions financières allaient être abordées, notamment pour avoir une idée plus précise du coût du projet par rapport aux alternatives possibles.

Après de longs palabres, le huis clos fut accepté. Et finalement, “ayant eu certains apaisements”, OLLN 2.0-MR a voté, tout comme la majorité, en faveur du principe d’acquérir le bâtiment de l’avenue Paul Delvaux pour y installer le commissariat de police. Kayoux, comme à son habitude, s’est abstenu.