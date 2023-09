Surpopulation : la prison de Nivelles n’est que modérément touchée

On reparle ces derniers jours de la surpopulation dans les prisons et des conditions de travail de plus en plus difficile des gardiens, avec le dépôt par les syndicats d’un préavis de grève au niveau national. Lors du dernier conseil de police de la zone Nivelles-Genappe, Laurie Semaille (MR) avait demandé un point de la situation à la prison de Nivelles. En souhaitant aussi connaître, en cas de problème dans l’établissement, les conséquences prévisibles pour la zone de police.