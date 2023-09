Villers-la-Ville : 1500 visiteurs “Au cœur de nos campagnes”, pari réussi pour le Groupe d’action local

C’était une première, qui s’insérait dans un agenda d’activités plutôt dense, le week-end dernier en Brabant wallon. Mais le rendez-vous “Au cœur de nos campagnes” se voulait différent, proposant au grand public de venir à la rencontre du monde agricole. Le projet avait été conçu au sein du Groupe d’action locale (GAL) du Pays des Quatre-Bras, lequel réunit trois communes rurales et se joue des frontières provinciales : on y retrouve Genappe et Villers-la-Ville, mais aussi Les Bons Villers. Trois entités voisines, et qui ont notamment pour point commun une importante activité agricole sur leur territoire.