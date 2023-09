Waterloo: jusqu’à deux ans de prison ferme requis pour des arnaques au rétroviseur

Les policiers qui effectuent le contrôle apprennent qu’une Waterlootoise a été victime d’une tentative d’escroquerie vers 10 h 30. Ils pensent à une possible connexion avec la présence de ces trois personnes. Bingo. Melody C. qui dira plus tard ne pas avoir la nationalité française, passera aux aveux.

La technique utilisée est bien connue. Ces gens repèrent des automobilistes âgés. Ils les abordent et leur reprochent d’avoir abîmé ou cassé le rétroviseur de leur voiture en effectuant une manœuvre hasardeuse. Ils disent que l’on peut s’arranger moyennant le paiement d’une certaine somme. Une victime s’exécute. Une autre dit ne pas avoir d’argent sur elle, mais elle invite son interlocuteur à l’accompagner chez elle où elle pourra le dédommager. Une autre, aussi obligeante, le prie de l’accompagner à son agence bancaire. Les victimes sont nées en 1935, 1936, 1926 et 1924…

L’enquête débordera du Brabant wallon pour aller à Beersel et à Leuze-en-Hainaut où d’autres personnes âgées ont également été la cible de deux autres escrocs appartenant à la même "famille" et qui sévirent jusqu’au 30 novembre de cette année-là.

Ils auraient dû se trouver sur le banc des accusés dans le prétoire de Nivelles avec, à leur charge, des préventions d’association de malfaiteurs, escroqueries, tentative d’escroquerie et vol avec violences. Aucun n’avait fait le déplacement.

La substitute Émilie Willems requit deux peines de prison ferme de deux ans, deux de dix-huit mois, une d’un an. Le casier judiciaire d’un des prévenus affiche quinze condamnations et un autre onze pour des faits similaires. "Je me serais montrée plus sévère si cette affaire avait été jugée plus tôt", une phrase saisie au bond par le seul avocat présent qui plaida une simple déclaration de culpabilité eu égard au délai non raisonnable mis à amener ce dossier en correctionnelle.

Jugement le 11 octobre.