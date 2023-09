Wavre : le rond-point du fair-play Van Coningsloo inauguré à Limal

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, présidé par Philippe Housiaux, ancien athlète olympique, faisait halte à Wavre ce mercredi 20 septembre 2023: "Cette semaine, plusieurs écoles de Wavre participent à cette action sportive que la Ville soutient depuis quatre ans", souligne l’échevine Kyriaki Michelis, en charge de l’instruction publique.

La Ville de Wavre avait invité les sportifs présents au centre sportif de Limal, les pongistes et volleyeuses, mais aussi les cyclistes de l’amicale Les Copains de Wavre à participer eux aussi au relais pour les 1 000 km du Fair-play, à pied et à vélo sur une boucle d’un kilomètre formée autour du centre sportif.

"Un champion et un homme au grand cœur"

Ce relais s’est déroulé juste avant l’inauguration du "rond-point du fair-play Van Coningsloo" situé à l’entrée du centre sportif de Limal, appelé ainsi en hommage à l’ancien champion cycliste, fidèle serviteur d’Eddy Merckx mais aussi un champion affirmé comme l’a rappelé l’échevin des Sports, Luc Gillard. "Georges Van Coningsloo a gagné Bordeaux-Paris en 1967. Il a terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège, 5e du Tour des Flandres et de Milan-San-Remo en 1964. À côté du champion qu’était Georges Van Coningsloo, l’homme avait aussi un grand cœur et une gouaille inégalée. L’affection que lui portaient ses anciens camarades, notamment Pino Cerami et Ferdinand Bracke, en témoigne. En 1978, il ouvrit un magasin, Les cycles Vanco, à Wavre…"

L’inauguration s’est déroulée en présence d’Olivier Van Coningsloo, fils de Georges et cycliste bien connu dans la région.

Philippe Housiaux s’est réjoui de l’initiative wavrienne: "Ce rond-point laisse une trace indélébile en faveur du fair-play avec, en plus, un hommage à un ancien champion cycliste. Je vous suggère de l’inscrire au registre de la toponymie de manière à ce qu’il figure comme l’adresse du centre sportif de Limal".