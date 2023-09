Du terrain boueux de Genval à Messi et Benteke en MLS, l’incroyable trajectoire de Lukas MacNaughton : “c’est un peu cow-boy l’ambiance là-bas”

Lionel Messi n’a pas marqué lors de son 2e duel avec Lukas MacNaughton. ©AFP

Aujourd’hui, ce joueur de 28 ans joue au SC Nashville, en Major League Soccer (MLS) aux États-Unis, où évolue donc le champion argentin, sous les couleurs de l’Inter Miami. Il l’a affronté deux fois récemment. En finale de la Leagues Cup (défaite aux tirs au but) et en championnat (match nul, 0-0). "Une clean-sheet face à lui, c’est pas mal hein ?, rigole celui qui joue comme défenseur. Plus sérieusement, il est incroyable. Il ne court pas beaucoup mais il lit tellement bien le jeu. Puis en un éclair, il prend un petit espace et vous enroule un ballon qui fait but. C’est fou et on le sait déjà car on le voit depuis tant d’années à la télé mais en réalité, c’est encore plus fort.”

”Tu es de Belgique ? OK, viens mercredi”

Avant d’en arriver à arpenter les stades de soccer, Lukas a bien bourlingué. Né à New York en 1995, c’est en 2002 qu’il débarque en Belgique. “Mon papa est Canadien, ma maman Autrichienne. Mes parents voulaient se rapprocher de la famille maternelle, en Europe. Du coup, on est arrivé dans votre pays. J’allais à l’école internationale à Bruxelles, où bossait mon père, et je me suis inscrit au club le plus proche, à Genval. On habitait avenue des Combattants.”

Est arrivé, en 2008, la fusion du club avec Rixensart, devenant une seule entité, la RUR, où, comme à Genval, il forgea de beaux souvenirs (voir par ailleurs). Finalement, en 2013, il rentre au Canada. “Je voulais retourner sur le continent américain, pour étudier. J’adorais l’architecture donc je me suis lancé là-dedans.”

Mais l’appel du ballon rond subsiste. “Je suis allé à la rencontre du coach de l’équipe universitaire de Toronto, où j’étudiais. Il m’a d’abord dit qu’il n’y avait pas de place. Puis quand j’ai dit que je venais de Belgique, il m’a répondu : OK, rendez-vous à l’entraînement mercredi ! Quelques jours plus tard, j’ai accompagné l’équipe pour un match. Dans le bus, un mec est tombé malade. Je l’ai remplacé et je n’ai plus quitté le onze de base.”

L’aventure universitaire a duré quatre ans. “J’ai alors travaillé comme architecte. Jusqu’au jour où l’entraîneur du Pacific FC, équipe du championnat professionnel canadien, m’a contacté. Je ne m’y attendais pas mais j’avais envie de saisir cette chance. Ma mère m’a pris pour un fou. Mais j’avais mon diplôme en poche et je me suis dit : OK, why not ? On verra où cela mène. Après une saison, j’ai failli être transféré en Europe mais ça ne s’est pas fait. Je suis donc encore resté deux ans au Pacific. On a gagné le championnat la troisième saison.”

Trois nationalités… De quoi lui ouvrir les portes du Mondial 2026 ?

Sous le maillot de Toronto, Lukas MacNaughton a découvert la MLS. ©The Canadian Press/PA Images

C’est là que les portes de la MLS s’ouvrent. Au Toronto FC, d’abord. “Là, j’ai joué entre autres avec Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, champions d’Europe avec l’Italie en 2021. Malheureusement, le courant ne passait pas avec l’entraîneur.”

En avril dernier, il atterrit donc à Nashville. “C’est un peu cow-boy l’ambiance ici. Plus sérieusement, c’est vraiment sympa, l’engouement est là et la culture du ballon rond s’installe. Puis, la vie de footballeur pro, c’est une chance. Quand j’étais architecte, je me levais tôt tous les jours. Je sais d’où je viens et j’en profite, je suis heureux.”

Sportivement, les performances de Lukas sont excellentes et s’il ne sait pas de quoi demain sera fait, Lukas nourrit un rêve : être au Mondial 2026. “Comme j’ai trois nationalités (Canadien, Autrichien et Belge), j’augmente mes chances (rires) !” Sachant, en plus, que le secteur défensif de la Belgique n’est pas le plus “sûr”, pourquoi ne pas rêver des Diables Rouges… Allô Domenico Tedesco ?