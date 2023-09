Ils réclament une piste cyclable pour la dangereuse rue de Piétrain

”L’axe Piétrain-Jodoigne est très dangereux pour nos enfants, témoigne Jean-Sébastien Tyberghein, coordinateur du Gracq Jodoigne. Par notre opération Bike Bus, autrement dit un groupe d’enfants à vélo accompagnés de cyclistes adultes, nous voulons insister durant cette Semaine de la mobilité sur la nécessité de créer sur cette voirie une piste cyclable. La police, consciente du danger que constitue la rue de Piétrain, a accepté de nous convoyer. Un premier motard ouvrira notre rang et un second le fermera.”

Parmi ceux qui ont répondu à l’appel de Culturalité et du Gracq, une maman, Sofia, dont les enfants feront le trajet dans le cargo électrique de Bram, le papa. “Léonore a 7 ans et Dimitri 4 ans, explique Sofia. Ils sont encore un peu petits pour pédaler eux-mêmes, mais le temps viendra où ils iront à l’école à vélo. Or, en sortant de Piétrain, certaines voitures nous dépassent à du 80, voire du 90 km/h. Séparer les voitures des vélos en deux axes parallèles est devenu une priorité à nos yeux.”

Le Bike Bus se met en route sous un ciel chargé. Un quart d’heure plus tard, à l’entrée de Jodoigne, il pleut des cordes. À la gare des bus, tout le monde met pied à terre. Les plus grands, comme Manu et Tom, 15 et 13 ans, bifurquent ensemble vers l’institut Saint-Albert ; les plus jeunes cyclistes poursuivent leur route en direction du petit athénée de la rue de Piétrain.

Simon Kervyn, lui aussi membre du Gracq, et qui accompagnait son fils Émile, 7 ans, est satisfait du succès de l’opération. “Les parents ont été sensibles à notre appel, conclut-il. De tous les villages de l’entité, des cortèges de Bike Bus se sont dirigés vers Jodoigne. La balle est à présent dans le champ de la Région wallonne. Car la rue de Piétrain est une voirie régionale et nous savons qu’elle sera bientôt refaite. Nous comptons sur le bon sens commun pour que la situation change, afin de permettre aux cyclistes de prendre la rue de Piétrain de manière plus sécurisée qu’aujourd’hui.”