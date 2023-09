La Bonocaz redonne vie au matériel devenu inutile à l’UCLouvain

Il regroupe les étudiants de deux kots-à-projet, le Dépakot et l’Electrokot ainsi que l’UCLouvain, le Green Office, la Maison du développement durable (MDD) et la Fédération des récupérathèques.

”Nous disposons d’un local de stockage de 450 m2 dans les sous-sols de la Louvain School of Management, explique Mélody Bruère, chargée de missions développement durable à la MDD. Ces meubles et petits électroménagers sont remis en ordre et reconditionnés par les étudiants des deux kots-à-projet. Ils sont ensuite redonnés à des associations ou des personnes qui en ont besoin, y compris des étudiants pour leur kot.”

Mélody Bruère signale que depuis janvier dernier, ce sont ainsi 7 tonnes de meubles et autres qui ont été valorisés. “Si le projet a déjà débuté, on le lancera officiellement en novembre. Il y aura alors des permanences toutes les semaines. On a reçu un subside de la Région de 100 000 € pour ce projet.”

Dans le local de la Bonocaz, des événements autour de la seconde main, de la réparation et l’upcycling seront aussi organisés.

Location de vélos

Prochainement, il sera aussi possible de louer, à des tarifs réduits, des vélos qui auront été remis en état par le Cyclokot, un nouveau kot-à-projet. “Les vélos nous seront donnés par des ASBL, dont les Débrouillards, qui les récupèrent ou par l’université. Car des étudiants abandonnent leur vélo.”

Lancement officiel du Green Office

Nous avons découvert ce projet d’économie circulaire à l’occasion la journée d’accueil du Green Office. Green Office ? C’est un espace d’accueil dédié à la transition et destiné en priorité à tous les étudiants qui font leurs études supérieures à Louvain-la-Neuve. Il est installé dans la Maison du développement durable, place Agora.

La MDD, fruit d’une collaboration entre l’UCLouvain et la Ville, accompagne l’émergence de projets durables et est une vitrine de la transition dans la localité depuis 2007. Elle était évidemment ouverte aux étudiants, mais avec ce Green Office, l’objectif est de renforcer le volet étudiant, que ce soit pour les informer et les sensibiliser ou pour les soutenir et les accompagner dans leurs projets liés au développement durable.

Ce projet a été pensé avec les étudiants de l’AGL notamment, soulignent Aurore Duquesne et Alex Boborodea, membres de l’Association générale des étudiants qui insistent sur l’implication de celle-ci pour un campus durable.

Le Green Office est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h.

Pas que les fresques du climat

”Cela fait 1,5 an qu’il existe mais on l’inaugure plus officiellement maintenant, indique Mélody Bruère. Les principales questions posées par les étudiants tournent autour des vêtements et de la mobilité. On leur renseigne donc les magasins de seconde main, par exemple. En termes de mobilité, on visibilise, entre autres, l’abonnement TEC à 12 € par an pour tout le réseau pour les jeunes de 18 à 24 ans qui n’est pas encore assez connu. Parmi les activités soutenues, il y a les fresques pour le climat. Youth for Climate avait envie d’animer ce type d’atelier pour faire découvrir les enjeux liés aux dérèglements climatiques. Nous leur avons prêté le local, nous les avons aidés au niveau de la communication, etc. À partir de là, des étudiants ont eu l’idée de faire des fresques sur d’autres thématiques et on les a soutenus dans leur démarche pour obtenir des moyens auprès du Fonds du développement durable de l’UCLouvain. Et mercredi prochain, le 27 septembre, au festival Maintenant, il y aura une après-midi de fresques autour d’une dizaine de thématiques (mobilité, plastique, biodiversité, déchets, numérique…).”

L’émulation autour de la transition, c’est aussi l’objectif du Green Office.