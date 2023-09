Meilleurs vins belges : le très rare Brut de Brabant rosé se pare d’or

Le jury a décerné un total de 70 médailles dont 24 médailles d’or, 26 d’argent et 20 de bronze.

Pour les médailles d’or, deux domaines brabançons se sont illustrés. Le domaine W, à Saintes, décroche l’or avec son Brut de Brabant rosé brut 2020 en appellation crémant de Wallonie. Cet effervescent, certifié bio et biodynamique (Demeter), est un assemblage de meunier (54 %), chardonnay (38 %) et pinot noir (8 %) qui a eu droit à un temps d’élevage de 28 mois dont 6 mois en barrique de chêne pour deux tiers de la cuvée et 18 mois sur lattes après assemblage. Ce brut rosé est dosé à 7 grammes de sucres par litre.

Seulement 491 bouteilles

Le domaine n’a produit que 491 bouteilles de cette cuvée qui a été dégorgée le 20 juillet 2022. Il s’agit d’une cuvée rare car elle est la toute première cuvée rosée du Domaine W. De plus, elle a été élaborée avec une part des grappillons de la vendange 2020. Le grappillon, que l’on appelle aussi verjus, est un raisin de seconde génération qui n’est en général pas ramassé lors de la première vendange car il n’est pas mûr.

Cette cuvée avait déjà remporté la médaille d’or au concours mondial de Bruxelles, en mai dernier.

Parmi les autres médaillés d’or, il y a aussi le Domaine Viticole du Chapitre à Baulers avec son vin blanc tranquille de cépage solaris en IGP vin de pays des jardins de Wallonie. Un classique du domaine de Baulers et une cuvée souvent récompensée à l’internationale, notamment au concours international AWC Vienna, à Vienne en Autriche.

Médailles d’argent et de bronze

Le Domaine W à Saintes décroche aussi une des 26 médailles d’argent pour son Brut de Brabant extra brut 2020 en appellation crémant de Wallonie.

Cet effervescent, certifié bio et biodynamique (Demeter), est un brut nature avec un dosage de 2 grammes de sucre par litre. Cette cuvée, dégorgée en juillet 2022, est un assemblage de chardonnay (49 %), de meunier (29 %) et pinot noir (22 %) qui et a eu 18 mois d’élevage sur lattes après assemblage.

Enfin, le domaine des Avelines à Sart-Dames – Avelines décroche une des 20 médailles de bronze décernée par ce concours des meilleurs vins belges avec sa cuvée exception 2022. Un vin blanc tranquille élaboré avec les cépages muscaris et solaris, au nez à la fois floral et fruité, avec des notes exotiques très expressives. Un vin à la fois élégant et rafraîchissant. Il y a à peine une semaine, cette cuvée a déjà décroché une médaille d’argent au Wijnkeuring der Lage Landen, le concours des meilleurs vins des plats pays aux Pays-Bas.