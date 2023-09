Quatre nouveaux partenaires pour les situations d’urgence en Brabant wallon

Ce programme de renforcement de la sécurité civile en Brabant wallon, lancé en janvier 2023 par le gouverneur de province Gilles Mahieu, comporte de multiples facettes axées sur la résilience et la riposte face à la multiplication des crises et aux risques émergents.

Si une partie de ce programme s’adresse à des citoyens individuels désireux d’aider bénévolement la collectivité en cas de situation d’urgence (et de manière encadrée par les autorités à travers une Réserve Provinciale de Sécurité civile), le secteur associatif a également un rôle important à jouer en matière de soutien logistique et humain, tant dans la préparation que lors de la gestion des situations d’urgence.

Pour rappel, 7 partenariats de ce type ont déjà été signés par le Gouverneur depuis 2015, en matière de transport (TEC), avec VISOV (volontaires numériques en gestion d’urgence), avec les radio-amateurs BEARS de l’UBA (Union Belge des Amateurs-émetteurs radio), avec Meteo Belgique (prévisions météorologiques affinées au territoire), avec les vétérinaires urgentistes en secours et catastrophe de l’Université de Liège (VUSC), avec l’antenne belge des experts du monde du patrimoine et de la culture du Blue Shield Belgium (sauvegarde patrimoniale) et tout récemment avec Coyote Systems Benelux (diffusion rapide de messages d’urgence sur les systèmes Coyote du secteur indiqué).

Coup d’œil sur ces nouveaux partenariats

ACS

L’Amicale des Corps de Sauvetage (ACS Rescue System) est une association basée à La Hulpe qui compte plus de 400 bénévoles qualifiés, actifs dans l’aide médicale urgente. Elle dispense des formations et dispose de nombreux véhicules d’intervention et d’un pôle logistique important. Des ressources qui sont mobilisables en cas de situation d’urgence.

Give a Day

Give a Day est une plateforme de “matching” qui met en relation les offres de bénévolat et les besoins des associations. Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, nous pouvons désormais compter sur “BW solidaire”, un canal dédié au territoire provincial et qui permet aussi, lors d’une situation d’urgence, d’ouvrir un portail spécifique pour centraliser et encadrer les élans solidaires de la population.

Plateforme pour le Service Citoyen

La Plateforme pour le Service Citoyen offre à des jeunes entre 18 et 25 ans la possibilité de s’engager pendant six mois dans un projet solidaire de leur choix avec un accompagnement personnalisé et des formations. Ce partenariat permettra l’échange de bonnes pratiques en matière d’implication citoyenne lors de situations d’urgence.

Humanity Help Team

HHT est une asbl tournée vers l’humain dont les volontaires se mettent à disposition lors d’évènements au sein des dispositifs préventifs de secours. Elle est aussi active dans le domaine de l’aide psychosociale. Ses bénévoles sont intervenus, par exemple, lors de la crise sanitaire pour de l’écoute aux personnes isolées dans les collectivités confinées.