Wavre : la réunion de concertation sur le projet Biotech a capoté

Pour rappel, après avoir vendu ce terrain de 17 ha pour 13 millions d’euros, la Ville de Wavre s’est réjouie de voir y poindre un projet immobilier rassemblant trois pôles d’activités: d’une part, un pôle loisirs/services et un pôle biotech recherche et développement, le long de la chaussée des Collines ; d’autre part, un pôle entreprises, le long de la chaussée de Bruxelles. C’est cette zone, qui est la plus vaste mais aussi celle où se concentre le plus de surface bâtie, qui pose problème aux riverains, dont les plus proches habitent sur la chaussée de Bruxelles, au-dessus de la pharmacie Smits.

"Tout est plié"

Une septantaine de lettres était parvenue à la Ville, dans la foulée de l’enquête publique, d’où cette réunion de concertation le 12 septembre dernier. "On a le sentiment que tout est plié. Nous avons à peine été écoutés dans nos arguments. La Ville ne prend aucune distance par rapport au promoteur, estime Pierre Moreels, un des représentants du comité. Le long de la chaussée de Bruxelles, c’est un entrepôt de 148 mètres de long sur une hauteur de 13 m, plus un talus de 15 m, qui va sortir de terre. Un entrepôt ! Ce n’est pas un immeuble de bureaux. Et un peu plus loin, c’est une tour de 25 m, six étages, qui va être construite. Vu du trottoir, c’est une masse épouvantable."

Pour les opposants au projet, le choix des mots dans ce projet s’apparente à une supercherie: "On nous parle de biotech, de loisirs, de petites unités de stockage… On enjolive la réalité. Ces mots cachent un mot moins agréable: entrepôts. On a compté 92 portes de garage, vous imaginez le nombre de camions que cela va amener, jour et nuit ? C’est ça, l’essentiel du plan, pas la biotech. Ce pôle représente près de 40 000 m2, soit 60% du projet", ajoute Sophie Visart.

Des bâtiments hauts ? Un souhait de la Ville

La bourgmestre, Anne Masson, a assisté à cette réunion. Elle soutient: "En termes de pourcentage d’urbanisation, le ratio est moins élevé que ce qui est prévu dans les prescrits urbanistiques liés à la vente du terrain. Et si les bâtiments prévus sont effectivement hauts, c’est précisément pour cette raison, pour ne pas avoir trop d’emprise au sol.

Je n’espère pas convaincre les opposants, mais si certaines remarques peuvent être entendues, d’autres ne sont pas cohérentes. À ce stade, la Ville reste tout à fait favorable au projet et je conseille aux riverains de prendre contact avec le promoteur s’ils veulent avoir un dialogue et des informations plus exactes que celles dont ils disposent."

La prochaine étape sera de recueillir l’avis du fonctionnaire délégué de la Région.