Zappeur Palace, père Aurélien Saniko, etc. Voici les lauréats de la Cérémonie des Orchidées 2023

Enfin, la cérémonie des Orchidées, c’est aussi l’occasion de mettre en valeur des artistes du Brabant wallon : neuf danseurs de Dance Attitude Lillois et Chicos y Mendes assurent les respirations de la cérémonie. Autre nouveauté de cette édition, deux lauréats se sont produits sur scène avant leur mise à l’honneur. Enfin, le duo Sortez Cover animele walking dinner assuré par la Toque Blanche.

Pour cette édition 2023, tenue ce vendredi 22 septembre, des citoyens du Brabant wallon ont proposé leurs favoris pour la nouvelle catégorie de la cérémonie des orchidées : le Coup de cœur du public. Sur base de ces propositions, le jury a retenu dix candidats-lauréats pour cette nouvelle catégorie. Le public a ensuite pu voter pour son projet préféré en juin dernier. C’est La Fabrique de Soi – Laïcité Brabant wallon qui a récolté le plus de votes : 1495 au total. L’école de devoirs qui accueille des enfants domiciliés ou scolarisés à Tubize propose aussi des ateliers et stages citoyens aux enfants. On lui doit également l’opération Boîte à KDO : ces boîtes à chaussures remplies de cadeaux qui sont destinées aux enfants et adolescents placés.

Les lauréats ont reçu un trophée en céramique émaillée créé par la Wavrienne Alice Devroey, de Lily Poterie. Il s’agit d’un photophore qui peut aussi servir de cache-pot.

La cérémonie tient son nom d’une fleur rare et de couleur violette, l’orchis pyramidal, qui pousse dans l’ancienne sablière de Gentissart à Villers-la-Ville. Le site a été racheté par le Brabant wallon qui en a fait une réserve naturelle. Au fil du temps, les orchidées qui fleurissent sur le territoire, sont devenues le symbole du dynamisme, de l’excellence, de la générosité et de l’esprit d’innovation qui règnent en Brabant wallon. Cette fleur symbolise la multitude de talents qui germent d’un bout à l’autre du territoire.

Des lauréats de toute la Jeune province

AXINESIS – Economie

Basée à Wavre depuis 2015, Axinesis a conçu un robot qui propose des jeux vidéo thérapeutiques destinés à des patients qui ont subi une lésion cérébrale suite à un accident vasculaire cérébral. Les jeux augmentent l’intérêt des patients pour leur rééducation et la répétition des mouvements aide les patients à retrouver leur motricité en rééduquant leur cerveau. L’entreprise développe trois produits : le REAplan : un dispositif robotisé qui offre une assistance aux mouvements, le REAtouch, une sorte de grande tablette tactile avec laquelle le patient interagit grâce à des objets. Et enfin, le REAtouch light, une version compacte du REAtouch.

AMICALE DES CORPS DE SAUVETAGE – Action sociale

L’Amicale des Corps de Sauvetage (ACS) est le centre de secours le plus important du pays. Elle a été créée par Arnold Felix en 1969. L’association basée à La Hulpe est aujourd’hui un acteur clé de l’aide médicale urgente. Le centre de secours a aussi vocation à apporter une aide sociale urgente aux personnes en détresse. L’asbl compte 400 membres dont près de 95 % sont des volontaires bénévoles. Elle possède aujourd’hui 24 véhicules d’intervention dont 11 ambulances. Son président- fondateur, le Lasnois Arnold Felix est décédé en mars 2022, à presque 77 ans. Sa fille, Fabienne, a repris le flambeau.

PÈRE AURÉLIEN SANIKO – Culture

Le prêtre-chanteur Aurélien Saniko est installé au Mémorial Kongolo à Gentinnes. On lui doit “Comment ne pas te louer”, un titre qui cumule plus de 70 millions de vues sur les réseaux sociaux et a même été repris par les DJ Bob Sinclar et David Guetta. Le prêtre belge, originaire du Cameroun a composé cette chanson quand il avait 15 ans afin de “dire merci à Dieu” après s’être rétabli suite à une longue maladie. En 2000, il enregistre son titre de manière professionnelle. En 2009, il tourne le clip, en rue, à Douala, la capitale économique du Cameroun. Père Aurélien Saniko ne peut pas vivre sans musique et rêve de voir sa chanson devenir un hymne à l’amour et à la paix.

LOWA VANCUTSEM – Sport

Lowa Vancutsem, une jeune clabecquoise âgée de 15 ans est championne du monde U14 de wakeboard câble. Un sport qui ressemble à du snowboard tiré par un câble sur l’eau. La Brabançonne est devenue championne du monde en Thaïlande en novembre 2022. Elle a découvert ce sport en 2019 lors d’une initiation et a ensuite aligné quatre titres de championne de Belgique dans sa catégorie d’âge. Depuis janvier, elle bénéficie du statut d’espoir sportif. Son prochain défi : les mondiaux de 2024. Elle participe ce mois-ci aux championnats d’Europe catégorie Open à Paris et rêve de vivre de sa passion.

ZAPPEUR PALACE – Jeunesse

Le groupe nivellois Zappeur Palace a été créé en 2009 par trois amis d’enfance : Maxime Legrand, Nathan Surquin et Pol Beele. Le groupe pop rock qui chante en français s’est fait remarquer dans plusieurs concours. Ils se sont fait connaître avec leur premier single “Sarcophage” rapidement suivi par “Overdose”. Après plusieurs singles et quelques belles scènes (Francofolies de Spa, Welcome Spring Festival…) ils ont sorti leur premier EP de quatre titres baptisé “Aube obscure” en mai 2023. Grâce à un crowdfunding ils ont réalisé le clip de “Pour rien” : une chanson qui évoque notamment le réchauffement climatique.

ASMARTWORLD – Environnement

Depuis 2018, la start-up aSmartWorld rachète, reconditionne et revend des smartphones et tablettes. Elle a donc inscrit le marché du reconditionnement des smartphones dans une logique d’économie circulaire et locale. La PME emploie 15 personnes à Genval pour reconditionner des appareils, éviter qu’ils terminent oubliés au fond d’un tiroir et leur donner une seconde vie. Ce qui permet d’éviter la pollution causée par leur fabrication. Les consommateurs, eux, peuvent acheter des appareils de qualité à petits prix. Et pour estimer la valeur de son ancien smartphone, il suffit de télécharger l’application ObyO.

LA FABRIQUE DE SOI CENTRE D’ACTION LAÏQUE DU BRABANT WALLON – Coup de Cœur du public

La Fabrique de Soi est une antenne du centre d’action laïque du Brabant wallon créée en 2002 à Tubize. Elle est ouverte à tous les jeunes de 8 à 18 ans, domiciliés et/ou scolarisés à Tubize. C’est une école de devoirs qui mise sur le tutorat scolaire : un ado aide un enfant dans sa scolarité. Mais c’est aussi un espace créatif. Chaque année, une quinzaine d’enfants et de jeunes exposent leurs créations en fin d’année. Enfin, c’est aussi un espace où les enfants sont sensibilisés à la citoyenneté. La Fabrique de Soi est également connue pour son opération boite à KDO : des boites à chaussures remplies de cadeaux qui sont destinées à des jeunes qui vivent en institutions, centre Fedasil… La Fabrique contribue à favoriser l’estime de soi chez les enfants et adolescents.