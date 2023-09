Nivelles et les gobelets réutilisables: les brasseurs devront réfléchir pour mettre des choses en place…

La conseillère amarante a voulu savoir comment cela allait se passer pour les festivités organisées par la Ville et ses ASBL, notamment Nivelles en fêtes qui met sur pied le carnaval. En se demandant aussi si des sanctions seraient appliquées pour les activités de moindre ampleur proposées tout au long de l’année par d’autres associations.

L’échevin des Fêtes, Benoît Giroul, a rappelé qu’un premier test pour l’utilisation de gobelets réutilisables avait été mené dès 2019, lors du Niv’Estival. Pour Nivelles en fêtes, l’association organisatrice, c’était plutôt concluant mais les cafetiers, eux, étaient beaucoup moins enthousiastes… Ils envisageaient de tester à grande échelle l’utilisation de gobelets biodégradables en 2020. Mais le Covid est arrivé et le projet n’a pas pu être mis en œuvre.

"En 2022 et 2023, la plupart ont utilisé leur stock de gobelets à usage unique, ce qui était encore permis par la loi, a prolongé l’échevin. Maintenant, on est le nez dans le guidon. À Nivelles, il y a deux grands événements pour lesquels la Ville doit travailler avec les cafetiers: le carnaval, et le Niv’Estival. Mais ce sont surtout leurs fournisseurs, les brasseurs, qui devront réfléchir pour mettre des choses en place…"

Lors de l’édition 2023 du Niv’Estival, en juillet dernier, l’ASBL Nivelles en fêtes avait conclu un partenariat avec un brasseur pour servir sur son stand toutes les boissons dans des gobelets réutilisables. Cela s’est relativement bien passé, donc c’est possible…

Quant aux petites associations, d’après l’échevin, une bonne partie d’entre elles ont en réalité déjà franchi le pas. Elles peuvent par ailleurs continuer à utiliser des "verres en verre" lors de leurs petits événements.

Quant aux sanctions en cas d’infraction, elles sont prévues par la loi et la Ville ne compte pas y déroger. Mais un rappel des nouvelles dispositions législatives sera envoyé aux responsables d’associations pour éviter les mauvaises surprises, et le journal communal relaiera aussi ces informations.