Ce terrain à côté de Carette, la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve le veut

Pour l’instant, c’est un jardin privé lié à une maison inoccupée depuis un certain temps. L’idée n’est pas d’acheter la maison, qui se trouve sur une autre parcelle cadastrale, mais bien une partie du vaste jardin, les propriétaires du bien souhaitant toutefois en garder une partie.

"Ce jardin est très beau en soi, avec de très beaux arbres, dont des magnolias et des marronniers, a encore souligné la bourgmestre. Quand on a commencé à réfléchir à ce terrain, il y avait eu les inondations de juillet 2021. On a aussi commencé l’étude des vulnérabilités où la problématique des îlots de chaleur urbains est abordée. Un îlot de chaleur a notamment été identifié sur la place du Centre. L’intérêt de pérenniser un espace vert en plein centre-ville nous est donc apparu et en outre, cela permet “d’empêcher” l’urbanisation d’un terrain en lien avec la Dyle."

Julie Chantry a précisé que des promoteurs étaient déjà venus avec une demande de principe pour réaliser "une belle barre d’immeubles" sur ce site situé en zone d’habitat.

Selon la bourgmestre, les négociations avec les propriétaires ne sont pas abouties mais "partent dans le bon sens".

Elle souligne en outre que la Ville a reçu un subside dans le cadre de l’appel à projets de la Région "Maillage vert et bleu" qui permet, entre autres, l’acquisition de terrains pour, notamment, rendre les écosystèmes plus résilients face aux impacts du changement climatique.

La Ville se réserve le droit d’aller jusqu’à l’expropriation

Du côté d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren s’est dit favorable au projet. Mais il a tiqué sur le fait que dans la délibération mise au vote, il était question de marquer son accord de principe sur l’acquisition pour cause d’utilité publique et par expropriation judiciaire à défaut d’un accord de gré à gré. "C’est agressif et une option politique n’est pas toujours une cause d’utilité publique."

Il a demandé si le conseil pouvait dès lors voter le principe d’une acquisition négociée et si cela échouait que le collège revienne avec une nouvelle délibération où il serait question d’expropriation.

La bourgmestre a expliqué avoir demandé une estimation du bien par le comité d’acquisition d’immeubles du Brabant wallon. Comme ce dernier indique notamment un montant de remploi activable en cas d’expropriation, la notion d’expropriation se retrouve dans la délibération. "C’est donc une disposition administrative qui permet d’activer ce mécanisme. Vous voulez donner l’image que la majorité exproprie à tout va et qu’on est prêt à un tas de choses. Vous vous trompez pleinement. Notre volonté est de préserver ce site et si besoin, on pourrait activer ce mécanisme, les propriétaires en sont avertis, il n’y a pas de mystère."

Et en cas d’expropriation, un point repassera devant le conseil communal.

Après pas mal de discussions, la majorité (Écolo, Avenir et PS) ainsi qu’OLLN 2.0-MR ont approuvé le principe d’acquérir le terrain, Kayoux s’abstenant.