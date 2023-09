Ramillies : pagaille lors de votes où la majorité se prive de ses représentants

Daniel Burnotte a réagi au terme du vote où deux membres d’Écolo ont été recalés et un citoyen également: "Je suis étonné par les votes sur les citoyens. Je souhaitais un soutien de tous les citoyens même si je ne suis pas d’accord avec certains. Le but est de laisser donner l’avis quelle que soit l’opinion, à chacun. Ma proposition était donc que tout le monde devait être autour de la table". Quant à la question des votes politiques, "c’est un autre débat. Mais j’ai le développement rural dans mes compétences, donc cela ne me pose pas de problème. Je serai présent aux réunions, pour écouter ce qui se dit, et sachez bien que si on me met dehors par la porte, je reviendrai par la fenêtre…"

Contacté pour qu’il précise sa pensée, Daniel Burnotte nous a répondu. "Je voulais juste préciser que cela ne m’empêche pas de peser sur les décisions du collège. Je connais mes dossiers !"

Et de regretter cette situation: "Pour la RCA, c’est important car il y a moyen de récupérer près de 700 000 €, mais il y a urgence. Tout faire pour que cela ne fonctionne pas, c’est du sabotage. On est dans une prise d’otage des citoyens".

Quant aux soucis de vote… "Je suis sûr à 100% de mes troupes. La confiance entre REM et Écolo a fortement moins la cote. On a une excellente collaboration dans la réalisation, mais dans la gestion quotidienne, c’est compliqué. Chez REM, il y a beaucoup d’individualité et donc pas un groupe. On peut parler de groupe éclaté, tout comme chez IC, au contraire de chez Écolo".

Pour en revenir au conseil, lors du vote de la RCA, énervé, l’échevin Michaël Dombret (REM) s’en est pris à l’opposition IC composée de nombreux élus MR. Il n’a pas hésité à lancer en s’adressant à Nicolas Berchem (IC/MR) à qui la main était tendue pour une collaboration dans l’intérêt de tous au sein de la RCA: "Pour tirer sur la même corde, dans le même sens…"

Et d’évoquer aussi dans son intervention: "Il y a peut-être des problèmes dans la majorité et ça, c’est à nous de le régler et j’espère que Jean-Jacques (NDLR: Mathy, le bourgmestre, REM) va le régler rapidement, il y a des choses qui sont intolérables, je le conçois. Mais votre attitude (NDLR: en visant l’opposition) , ce n’est plus un jeu politique, c’est un jeu détestable c’est le MR que les gens n’aiment plus en Wallonie, c’est détestable ce que vous faites. Écolo vous pose problème… Écolo ne nous pose pas de problème…"

Nicolas Berchem a réagi en rappelant que les votes étaient secrets et qu’il savait compter: "Il y a eu un panachage… C’était à vous de faire en sorte que les candidats passent. Je ne suis pas sûr que cela ne soit pas toi qui te sois trompé et a voté contre, ou a voté contre et nous fais ce petit spectacle maintenant…"

Réplique de Michael Dombret: "Je n’ai pas pour habitude de retourner ma casaque politique" (sic).

Reprise de Jean-Jacques Mathy: "C’est vrai que le vote est secret et regrettable qu’une majorité ne peut avoir la majorité". Dans le viseur ? Sans qu’elle ne soit citée au conseil, Yvonne de Grady (REM), présidente du CPAS, qui ne semble plus avoir le soutien de ses pairs. Mais lorsque l’on interroge les uns et les autres, la situation n’est pas aussi simple que cela et les doutes sont permis.

Contacté ce jeudi, Jean-Jacques Mathy nous dit avoir fait le point avec REM où "tout le monde a confirmé son vote… Mais un membre de REM n’est plus vraiment dans la majorité. Néanmoins, on ne peut pas exclure non plus que ce ne soit pas Écolo qui a eu une erreur de vote".

Daniel Burnotte précise que pour le vote RCA, il a discuté avec Yvonne de Grady, publiquement opposée à la RCA, et qu’elle "a confirmé son vote négatif en l’assumant, ce qui ne me pose pas de problème puisque la position est assumée. Pour la CLDR, c’est Yvonne elle-même qui nous a proposé de laisser sa place à un candidat Écolo. Je ne crois pas qu’elle a voté contre après avoir posé ce geste. Je pense que le problème vient d’ailleurs. Mais il faut que REM règle ses problèmes…"