Le motocross fait son retour à Nil-Pierreux

En mai, il avait déjà introduit une demande de permis d’environnement, mais elle avait été refusée car l’événement se serait produit en période de nidification des oiseaux.

L’organisateur a donc réintroduit une demande pour septembre et a finalement dû encore reporter l’événement, vu la lenteur administrative.

Finalement, à la mi-octobre, pas moins de 300 pilotes, de 6 à 60 ans, défileront sur le circuit, avec des compétitions amateurs.

L’événement sera-t-il maintenu ?

Un petit doute subsiste quand même quant à la tenue de ce rendez-vous. "Il faudra que la météo le permette et le fermier devra d’abord avoir récolté ses pommes de terre. Si ce n’est pas le cas, on devra annuler, car nous n’avons aucune alternative pour se garer dans le coin", indique Christophe De Vleeschouwer.

Un scénario bien cruel vu la débauche d’énergie. "La prairie est, elle, divisée en deux par un ruisseau. Il y a tellement de travail qu’on va se concentrer cette année sur un seul côté. On a reçu les autorisations tellement tard qu’on ne pourra pas tout nettoyer. Il faudrait deux semaines au moins pour ramasser tous les immondices. En plus des orties et des ronces, il y a énormément de saletés. Vu la pente, impossible d’y aller avec un tracteur. Pour vous dire : sur 20 mètres, j’ai rempli une vingtaine de sacs de déchets."

La superficie totale est d’environ 12 hectares. "Mais elle est à l’abandon. Sur les 12 hectares, un cheval ne peut profiter que d’environ deux hectares, car le reste est inaccessible. Notre événement sera finalement bénéfique. Pour le motocross, ce terrain est génial. Il est bien situé, il n’y a qu’une maison un peu proche. Vu le cours d’eau en bas, il est en zone inondable, donc on ne sait pas y faire grand-chose. Vu la pente, seuls quelques moutons peuvent l’utiliser. Sinon, il y a un risque que les vaches et chevaux se blessent. Le fermier sera content de voir comment on a entretenu la prairie. Au lieu de brouter sur même pas deux hectares, ses animaux auront accès à cinq ou six hectares. Il sera content. Je suis déjà allé faucher : les orties étaient plus hautes qu’un tracteur. Notre activité s’intègre bien à cet endroit."

Raison pour laquelle le gratin du motocross se déplaçait à Nil-Pierreux au début du siècle, pour la finale du championnat de Belgique. "Bien sûr, il y a beaucoup de nostalgie. C’était une de mes premières courses de moto", se souvient Christophe De Vleeschouwer.

Une fois par an à l’avenir ?

Après le motocross qui s’est déroulé dans la sablière de Mont-Saint-Guibert au mois de juin, il s’est donc retroussé les manches une nouvelle fois. Avec une petite idée derrière la tête.

"Ces 14 et 15 octobre, ce sera une édition spéciale, pour les amateurs. On fait revivre le motocross d’antan. L’objectif sera d’organiser une activité de ce type chaque année. C’est tout à fait compatible avec le terrain et tout sera remis en état. J’insiste bien : une seule fois par an ! L’organisation n’est pas facile. Pour rouler une fois par an, ce n’est pas des bâtons qu’on vous met dans les roues mais des troncs d’arbre. Heureusement, le collège communal de Walhain veut bien soutenir notre projet une fois par an. Et le comité d’organisation est derrière moi aussi."