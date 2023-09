Des tracts néonazis distribués à des habitants des Bruyères à Louvain-la-Neuve

Il s’agit d’un tract d’un mouvement suprémaciste blanc, où s’affiche la croix gammée nazie, avec tous les propos racistes et antisémites possibles et qu’on n’image parfois même pas.

"Je suis profondément choqué de découvrir qu’un tract antisémite nauséabond a été distribué à certains habitants de Louvain-la-Neuve", a posté, dimanche, en début d’après-midi, le député sur le réseau social X (ex-Twitter). Il ajoute qu’il déposera une question à la ministre de l’Intérieur sur le sujet.

"On ne peut pas laisser ça sans réponse, nous dit-il. J’ose espérer qu’il s’agit du fait d’une personne isolée. N’empêche, il faut faire attention et rester vigilant face à la fachosphère. En outre, ce n’est pas la première fois que des messages désolants sont diffusés à Louvain-la-Neuve : il y a eu des autocollants homophobes ou encore des tags anti-IVG."

D’après la teneur du document, il ressemble fort à un tract d’un mouvement néonaziste français qui a envahi la boîte aux lettres d’élus et habitants, un peu partout dans l’Hexagone, en mai dernier.

De son côté, la bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a été contactée par mail par un riverain au sujet de ce tract. "Ce tract est vraiment abject, je n’ai pas de mot pour le décrire. J’ai transféré le mail à la police pour qu’elle enquête afin de pouvoir identifier l’auteur et le distributeur du tract. Je vois le chef de corps ce lundi et je verrai avec lui si déposer une plainte officielle peut être utile pour l’enquête."

Dimanche, fin d’après-midi, l’Union des Étudiants Juifs de Belgique (UEJB) a envoyé un communiqué de presse pour exprimer "son indignation face à la distribution de tracts à caractère antisémite et raciste, promouvant une idéologie nazie et suprémaciste, sur le campus de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve. Face à une hausse constante de l’antisémitisme et du racisme en Belgique, l’UEJB enjoint aux autorités administratives et académiques de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité des minorités sur les campus universitaires belges. L’UEJB a entamé des poursuites judiciaires et reste à disposition des autorités compétentes afin d’établir un plan de lutte contre l’antisémitisme et toute forme de haine sur les campus universitaires."

Ce communiqué est cosigné par différents organes de représentation étudiante : l’AGL (UCLouvain), le BEA (ULB), CAU (Saint-Louis) et l’ORE (UMons), la FEF, le CEDI de l’IAD et la Fédération de la Jeunesse Musulmane (FJM).