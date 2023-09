Ittre : “Emma”, une pièce qui a traversé le temps, pour ouvrir la saison du Théâtre de la Valette

On ne peut que souligner la longévité de cette pièce. Un succès jamais démenti. Comment vivez-vous cela ?

J’avais 24 ans lorsque la pièce a été mise en scène la première fois, c’était à la Samaritaine grâce à Huguette Van Dijck, une grande dame, qui a cru en ce spectacle. J’en ai 40 aujourd’hui, et je suis devenue maman il y a deux ans. C’est assez fascinant de vieillir avec une pièce de théâtre à ses côtés. C’est un spectacle très vibrant à mes yeux car le public est toujours touché, et ça fait de belles rencontres… Certains découvrent la pièce aujourd’hui, d’autres l’ont connue à la création et reviennent la voir.

Comment expliquez-vous la longévité de cette pièce ?

Il y a d’abord la puissance du texte de Dominique Breda évidemment. À chaque fois que je la reprends, je redécouvre la sensibilité, la justesse des mots, mais aussi l’amertume, une certaine forme de cynisme, et l’humour. Emma est seule dans sa chambre, elle parle à un nounours, il n’y a pas de filtre. Ce n’est pas politiquement correct.

L’autre raison est que la pièce nous fait suivre une femme à quatre étapes de sa vie. D’abord, dans la peau d’un bébé qui sait tout, puis une adolescente qui râle parce qu’elle doit lire Madame Bovary pour l’école, ensuite, une femme de 45 ans en échec conjugal, et enfin, elle est sur son lit de mort. Autant dire que, quel que soit notre âge ou notre situation, c’est très facile de se projeter. Emma nous fait toujours penser à quelque chose de proche, de vécu.

C’est un seule-en-scène qui demande peu de moyens. C’est aussi ce qui facilite la reprise du spectacle ?

Bien sûr, oui. C’est comme un spectacle que j’ai gardé en poche. Il ne faut qu’un régisseur et moi, et le décor tient dans ma voiture, il est dans mon grenier. Je n’ai pas plein de sous mais j’ai ce spectacle qui plaît. Alors, il m’est arrivé de ne plus le jouer pendant 5 ans et puis, une association, pour aider une bonne cause, ou un ami vient me voir et me demande si ce serait possible de le rejouer… Et ça repart !

Vous incarnez tous les personnages et votre performance d’actrice a souvent été saluée par la critique.

Tant que je suis capable de jouer Emma, je continue. C’est vrai que c’est 4 personnages aux antipodes.

Quel est le lien avec Madame Bovary, de Flaubert ?

C’est le livre, l’objet livre, qui va suivre cette femme tout au long de sa vie. Pour résumer, on peut dire qu’à 4 ans, on est tous des Madame Bovary, c’est-à-dire des êtres insatisfaits, qui rêvent du bonheur, souvent lié à la société de consommation… ce bonheur est un leurre, qu’elle découvre. À la fin de sa vie, elle se sent très seule et elle se questionne : finalement, était-ce un bien de lire ce livre ? Est-ce que ça lui a apporté le bonheur ? La morale est dure mais c’est très beau. Je pense surtout que c’est une pièce pleine d’humanité et c’est pour cela que ça nous touche tous. Encore et toujours.

